Пільгові кредити від держави: скільки аграріїв Рівненщини цим скористалися

Третина аграрних господарств Рівненщини скористалися державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%". Загалом у 2023 році сума отриманих кредитів для аграріїв склала 1,4 мільярди гривень. В області традиційно основними є пшениця, кукурудза, картопля, а серед технічних культур — соя, соняшник та ріпак.

Про це повідомила директорка департаменту агропромислового розвитку Рівненської ОДА Надія Переходько в етері Українське радіо. Рівне.

З її слів, кількість сільськогосподарських підприємств, які отримали кредити, щорічно зростає.

“Сьогодні банківська система, не дивлячись на такий непростий період для розвитку бізнесу, все більше довіряє аграріям. В цьому році за моніторингом Міністерства аграрної політики України, отримали 240 млн грн, але не для всіх ця ситуація є позитивною, тому що декому не вдається повернути кредит і їх доводиться пролонгувати. В подальшому вже таких пільгових кредитів отримати не зможуть,. А хто повертає кредит, той має можливість отримати нові пільгові кредити”.

Надія Переходько зазначила, що цьогоріч для фермерських господарств, які мають до 500 гектарів землі, має запрацювати Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Також аграрії можуть скористатися товарними кредитами:

“Основне питання підготовки до комплексу весняно-польових робіт — фінансові ресурси, що стосуються придбання паливо-мастильних матеріалів, насіння, мінеральних добрив. Ця продукція є на ринку. Тому в кого не виходить із фінансовими ресурсами, сьогодні активно працює також і така позика фермерськими господарствами, як товарні кредити”.

Надія Переходько також розповіла, що цьогоріч основними сільськогосподарськими культурами у зерновій групі залишаються пшениця і кукурудза, серед технічних культур — соя, соняшник, ріпак, картопля і овочі:

“Якщо говорити саме про урожай поточного року, то серед ось цих традиційних культур ми уже бачимо по прогнозованій структурі посівних площ суттєве збільшення сої і зменшення соняшнику. Це ж знову таки пов'язано із попитом на зовнішніх ринках. Під урожай 2024 року дещо збільшено площі вирощування гречки, тому що вона менш затратна, потребує меншої кількості добрив, засобів захисту рослин”.

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