На виборах президента РФ в окупованому Лутугиному Луганської області нібито "проголосували" понад 90 % жителів, але під час голосування на дільницях стояли практично порожні скриньки.

Про це в ефірі "Еспресо" розповів начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Лисогор сказав, що окупанти заявляють про те, що у прифронтових містах "проголосували" 27 тисяч людей.

"Загалом всього по виїздних групах у більшості населених пунктах, окупованої у 2022 році Луганщині, працювали мобільні групи у супроводі військових РФ, під дулами автомата, на вулицях, на капотах машин, до бабуль та дідуль заходили у домівки. Звідки ж явка про 87 %?", — зауважив начальник ОВА.

За його словами, по завершенню останнього виборчого дня, скриньки для голосувань були майже пусті, а потім окупанти заявили про явку понад 90%.

"Зрозуміло, що були "підкиди", наприкінці додавали тю бюлетені, які були потрібні. Ці вибори, ані для нас, ані для Європейської спільноти вони нічого не значать. Але Росія провела цю фікцію, показала нереальну підтримку, спостерігачів, які у бронежилетах, за Луганськом харчувались у громадській їдальні. Ми все це бачили", — проінформував очільник обласної військової адміністрації.

Станом на 2014 рік в Луганській області проживали понад 2 мільйони людей, 700-800 тисяч виїхали на початку війни у 2014 році, ще близько 400 тисяч виїхали у 2022 році, повідомив Артем Лисогор.

"Якщо навіть відкинути ту молодь, яка не має права голосувати, то мали проголосувати 1 млн 115. Якщо вони дають явку у 87%, що дорівнює 1,4 мільйона, то на території повинні бути 1,6 млн голосуючих. Є питання: звідки вони взялись?", — сказав керівник ОВА.

Що відомо про організацію незаконного голосування на виборах президента РФ на окупованих територіях України

Вибори президента РФ відбувались протягом трьох днів — з 15 по 17 березня 2024 року.

У грудні Центральна виборча комісія Росії ухвалила постанову про проведення президентських виборів в березні 2024 року на окупованих територіях України.

На окупованих територіях, зокрема у Луганської області, окупаційна влада у лютому розпочала підготовку для проведення псевдоголосування: воно тривало декілька днів, була можливість голосувати вдома.

Взяти участь в "голосуванні" за президента РФ можна було як за російським, так і за українським паспортом, з Луганщини повідомляють, що для участі не потрібна реєстрація за місцем проживання.

МЗС України закликало жителів окупованих територій: не брати участі в незаконних виборах президента РФ.

"Міністерство закордонних справ України наголошує, що проведення "виборів" президента Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України – Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України – є незаконним та не матиме жодних правових наслідків", — йдеться у заяві.

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