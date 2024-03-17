У тимчасово окупованому Сєверодонецькому районі Луганської області явку під час незаконно організованого голосування на виборах президента РФ сформували російські громадяни, зокрема військові окупаційної армії, які перебувають в окупованих населених пунктах.

Про це в ефірі "Апостроф" розповів начальник Сєвєродонецької райдержадміністрації Роман Власенко.

"Саме Сєверодонецький район найбільш постраждалий. Він є зоною активних бойових дій, він насичений російськими військовий, окупаційними силами, будівельниками, людьми, які приїхали з Російської Федерацій. Тому можна констатувати, що саме на них робився акцент в підготовці виборів в Сєверодонецькому районі", — повідомив Роман Власенко.

Переважну більшість голосів окупанти збирали час "дострокового голосування", яке почалось 11 березня.

"Слід відзначити, що основну явку робили по дострокових виборах, достроковому "голосуванні", до початку офіційного 15 числа. І саме військові громадяни Російської Федерації основну явку і формували".

Він додав, що жителі Сєверодонецького району проголосували переважно на дому — під контролем російських окупантів.

"Це фарс. Голосування на капоті автомобіля, у дворі багатоквартирного будинку або в автобусі умовної маршрутки. І саме на це була направлена підготовка до виборів президента Путіна в цьому році", — переконаний Роман Власенко.

Він додав, що окупанти намагались створити "красиву картинку", а також використали "дострокове голосування" для фальсифікацій: "Чим більше часу бюлетень перебуває на виборчій дільниці, тим більше часу є для фальсифікацій".

Крім того, за його словами, окупанти активно використовували адміністративний тиск.

"Тобто студенти ПТУ, бюджетники — всі мали з родинами прибути на ці вибори, фіксувати свою участь на виборчих дільницях. Бюджетників зобов'язували під розпис явитись", — розказав він.

Що відомо про організацію незаконного голосування на виборах президента РФ на окупованих територіях України

Вибори президента РФ відбувались протягом трьох днів — з 15 по 17 березня 2024 року.

У грудні Центральна виборча комісія Росії ухвалила постанову про проведення президентських виборів в березні 2024 року на окупованих територіях України.

На окупованих територіях, зокрема у Луганської області, окупаційна влада у лютому розпочала підготовку для проведення псевдоголосування: воно тривало декілька днів, була можливість голосувати вдома.

Взяти участь в "голосуванні" за президента РФ можна було як за російським, так і за українським паспортом, з Луганщини повідомляють, що для участі не потрібна реєстрація за місцем проживання.

МЗС України закликало жителів окупованих територій: не брати участі в незаконних виборах президента РФ.

"Міністерство закордонних справ України наголошує, що проведення "виборів" президента Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України – Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України – є незаконним та не матиме жодних правових наслідків", — йдеться у заяві.

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