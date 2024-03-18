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"Кількість виборців перевищила населення": очільник Луганської ОВА — про результати псевдоголосування за президента РФ
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"Кількість виборців перевищила населення": очільник Луганської ОВА — про результати псевдоголосування за президента РФ

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Вибори президента РФ, незаконне голосування в окупованому Маріуполі
Незаконне голосування в окупованому Маріуполі, 15 березня 2024 рік. Фото: Аssociated Press

На Луганщині окупанти після незаконного голосування на виборах президента РФ заявили про участь понад 1,4 мільйона людей, що перевищує кількість жителів.

Про це розказав начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Так званий виборчком "ЛНР" повідомив, що "проголосували" понад 1,4 млн осіб на окупованій Луганщині. Звідки з’явилося стільки голосуючих, загадка. Адже, кількість виборців перевищила населення "рєспубліки", — зауважив Артем Лисогор, додавши, що гауляйтери та колаборанти на Луганщині відзвітували про явку у 94,12%.

"Результати цих "голосувань" нічого не змінюють та не значать ні для нас, ні для світової спільноти. Будь-яке волевиявлення на окупованих територіях під дулом автомату — не більше, ніж фарс".

Як розказали у Центрі нацспротиву, підсумовуючи три дні фейкового голосування на виборах президента РФ на тимчасово окупованих територіях, росіяни намагалися силоміць змусити українців брати участь в виборах.

"Зупиняли українців на блок-постах й вимагали "проголосувати", все це під наглядом автоматників, які вказували навіть де саме ставити галочку. Проводили рейди по будинках, намагаючись дізнатися інформацію про місцевих жителів, які ігнорують "вибори", — йдеться у повідомленні.

За даними центру нацспротиву, окупанти влаштовували рейди по житлових районах та по декілька разів намагались потрапити у кварти тих, хто не відчиняв одразу. Так звані "виборчі комісії" створювали окремий список "нелояльних", які уникали голосування.

Що відомо про організацію незаконного голосування на виборах президента РФ на окупованих територіях України

Вибори президента РФ відбувались протягом трьох днів — з 15 по 17 березня 2024 року.

У грудні Центральна виборча комісія Росії ухвалила постанову про проведення президентських виборів в березні 2024 року на окупованих територіях України.

На окупованих територіях, зокрема у Луганської області, окупаційна влада у лютому розпочала підготовку для проведення псевдоголосування: воно тривало декілька днів, була можливість голосувати вдома.

Взяти участь в "голосуванні" за президента РФ можна було як за російським, так і за українським паспортом, з Луганщини повідомляють, що для участі не потрібна реєстрація за місцем проживання.

МЗС України закликало жителів окупованих територій: не брати участі в незаконних виборах президента РФ.

"Міністерство закордонних справ України наголошує, що проведення "виборів" президента Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України – Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України – є незаконним та не матиме жодних правових наслідків", — йдеться у заяві.

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