На війні в Україні РФ втратила 700 військових за добу — Генштаб

Станом на ранок 20 березня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 433 090 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 700 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 6828 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 13058 (+9) од,
- артилерійських систем — 10714 (+16) од,
- РСЗВ — 1017 (+0) од,
- засоби ППО — 721 (+0) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8355 (+37),
- крилаті ракети — 1922 (+0),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 14198 (+7) од,
- спеціальна техніка — 1738 (+3).
Дані уточнюються.