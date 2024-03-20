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На війні в Україні РФ втратила 700 військових за добу — Генштаб
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На війні в Україні РФ втратила 700 військових за добу — Генштаб

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Генштаб ЗСУ втрати ворога, війна в Україні
Російські військовослужбовці патрулюють зруйновану частину металургійного комбінату імені Ілліча в Маріуполі 18 травня 2022 року. AP

Станом на ранок 20 березня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 433 090 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 700 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків — 6828 (+9) од,
  • бойових броньованих машин — 13058 (+9) од,
  • артилерійських систем — 10714 (+16) од,
  • РСЗВ — 1017 (+0) од,
  • засоби ППО — 721 (+0) од,
  • літаків — 347 (+0) од,
  • гелікоптерів — 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8355 (+37),
  • крилаті ракети — 1922 (+0),
  • кораблі /катери — 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 14198 (+7) од,
  • спеціальна техніка — 1738 (+3).

Дані уточнюються.

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