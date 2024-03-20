НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Авіація Сил оборони ударила по окупантах РФ — Генштаб
ГенштабЗСУВторгнення Росії в УкраїнуРОСІЯЗброяПодіїЗброя і технологіїВійна

Авіація Сил оборони ударила по окупантах РФ — Генштаб

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Авіація Сил оборони ударила по окупантах РФ — Генштаб ЗСУ зведення
Авіація ЗСУ на війні в Україні. Фото: з Фейсбуку Генштабу ЗСУ

Авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російського окупаційного війська.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 20 березня.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 складах боєприпасів, 1 наземному пункту управління БПЛА та 1 станції РЕБ війська РФ.

На фронті протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян, які 29 разів намагалися прорвати оборону українських військ. Загалом військо РФ завдало 4 ракетних та 86 авіаційних ударів, здійснило 114 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили шість атак армії РФ
На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили шість атак армії РФ — Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ вечірнє зведення 21 березня: ситуація на фронті на війні в Україні
Генштаб: на фронті за добу відбулося 67 бойових зіткнень
Армія РФ
На війні в Україні Росія втратила 750 військових за добу — Генштаб
РСЗВ, війна, ЗСУ
Минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень — Генштаб
На початок