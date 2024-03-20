Авіація Сил оборони ударила по окупантах РФ — Генштаб

Авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російського окупаційного війська.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 20 березня.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 складах боєприпасів, 1 наземному пункту управління БПЛА та 1 станції РЕБ війська РФ.
На фронті протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян, які 29 разів намагалися прорвати оборону українських військ. Загалом військо РФ завдало 4 ракетних та 86 авіаційних ударів, здійснило 114 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.