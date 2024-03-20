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Вибухи в Росії та скасування мит для українських фермерів від ЄС — головні новини ранку 20 березня
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Вибухи в Росії та скасування мит для українських фермерів від ЄС — головні новини ранку 20 березня

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Вибухи в Енгельсі
Камери зафіксували момент вибуху в Енгельсі 26 грудня 2022 року. Скриншот з відео (ілюстративний)

Нічні вибухи в Енгельсі, скасування мит для українських фермерів від Євросоюзу; підсумки "Рамштайну" та випробовування гіперзвукової зброї у США — Суспільне підготувало головні новини ранку 20 березня.

1. В Енгельсі Саратовської області РФ пролунали вибухи

Російська система ППО вночі 20 березня знищила безпілотники над містом Енгельсом у Саратовській області, повідомив губернатор Роман Бусаргін у Telegram.

Кількість збитих БПЛА він не уточнив. За його даними, потерпілих та руйнувань буцімто немає.

"Над Енгельсом було ліквідовано БПЛА. Система ППО спрацювала своєчасно та ефективно. Постраждалих та руйнувань інфраструктури під час падіння уламків попередньо немає",— написав Бусаргін.

Чому це важливо: 5 грудня в Енгельсі відбулася атака безпілотника на авіабазу. Тоді було пошкоджено два літаки, двоє російських військовослужбовців зазнали поранень.

2. ЄС на рік продовжив скасування мит на імпорт української агропродукції

Євросоюз продовжив скасування мит та квот на імпорт української сільгосппродукції до 5 червня 2025 року, повідомили в Європарламенті.

"Тимчасове призупинення імпортних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС буде продовжено ще на один рік, до 5 червня 2025 року, щоб підтримати Україну в умовах тривалої агресивної війни Росії", — йдеться у повідомленні.

Загалом передбачене екстрене скасування мит та квот на імпорт з України "чутливої сільгосппродукції", зокрема птиці, яєць та цукру, вівса, кукурудзи, круп і меду.

Контекст: Безмитне ввезення української сільгосппродукції до Євросоюзу діє з червня 2022 року. Проти таких заходів виступили польські фермери, які влаштовують періодично протести.

3. У Міноборони підбили підсумки "Рамштайну"

Головною темою засідання у форматі Рамштайн 19 березня були боєприпаси для України та ракети для систем ППО. Про це повідомили в українському Міноборони.

“Дуже велика кількість країн заявила про пакети допомоги, в які входять боєприпаси – 155 мм, 152 мм, 105 мм – та інші”, – йдеться в повідомленні.

Також учасники засідання говорили про заходи з підготовки F-16.

Контекст: Попередній "Рамштайн" відбувся 14 лютого. Тоді розпочала роботу Коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони.

4. ВПС США заявили про успішне випробування гіперзвукової зброї

Військово-повітряні Сили США заявили, що провели успішне випробування гіперзвукової зброї повітряного базування в Тихому океані, повідомили в Reuters.

За інформацією, випробування відбулося 17 березня після того, як бомбардувальник B-52 злетів з авіабази Андерсен у Гуамі та випустив в Тихому океані ракету швидкого реагування ARRW.

"Хоча ВПС США назвали випробування успішним, вони не розкрили швидкість, з якою летіла зброя", — йдеться у повідомленні.

Чому це важливо: Сполучені Штати не єдині, хто розробляє гіперзвукову зброю. Як пише Reuters, Росія випускала свого часу гіперзвукові ракети по цілях в Україні. Також були відомості, що Китай випробував гіперзвукову зброю.

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