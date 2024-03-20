Генштаб: на фронті за добу відбулося 80 бойових зіткнень

На фронті протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян, які 29 разів намагалися прорвати оборону українських військ. Загалом військо РФ завдало 4 ракетних та 86 авіаційних ударів, здійснило 114 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 20 березня.

Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Велика Лукашівка, Білопілля Сумської області; Козача Лопань, Мокра Рокитна, Веселе та Ізбицьке Харківської області; Серебрянське лісництво та Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Веселе, Костянтинівка, Очеретине, Тоненьке, Побєда, Новомихайлівка, Новоселівка Перша, Уманське та Старомайорське Донецької області; Антонівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не дати перекинути українські війська на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку військо РФ здійснило 10 безуспішних штурмів позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 14 атак війська РФ в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни та Спірне Донецької області, де окупанти РФ намагалися прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 7 атак росіян в районах населених пунктів Предтечине, Кліщіївка, Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 13 атак війська РФ в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де військо РФ за підтримки авіації 29 разів намагалося прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку військо РФ 6 разів атакувало позиції українських захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти РФ не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби росіяни здійснили 1 штурм позицій українських військ.

Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам РФ втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії фронту.