Скільки доз вакцин від сказу для людей цьогоріч отримали медичні заклади Житомирської області, як вакцинують диких та свійських тварин, скільки це коштує та яка динаміка росту зареєстрованих випадків захворювання дізнавалися кореспонденти Суспільного.

Яку кількість випадків сказу зареєстрували на території Житомирської області за останні 4 роки

У 2023 році проведено 342 лабораторних досліджень на сказ. Підтверджено наявність вірусу сказу у 73 тварин: 27 лисиць, 24 собак, 17 котів; 2 випадки у великої рогатої худоби, 1 у куниці, 1 – єнота та 1 – бобра. Найбільшу кількість випадків сказу тварин – 25, зареєстровано на території Бердичівського району. З них 9 випадків – в межах території колишнього Ружинського, а 8 – Бердичівського районів. Про це у відповідь на інформаційний запит Суспільного повідомив перший заступник начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області Ігор Волківський.

“У 2021 році на території Житомирської області зареєстровано 45 випадків сказу тварин, в тому числі 1 випадок захворювання на території Житомира (Гаражно-будівельний кооператив “Тетерів - 1”). У 2022 році на території області зареєстровано 39 випадків сказу тварин, з них – 1 випадок на території Житомира (вул. Соснова). У 2023 році на території Житомирської області зареєстровано 73 випадки сказу тварин, на території Житомира випадки захворювання не реєструвалися”, – йдеться у повідомленні.

Останній випадок захворювання людини на сказ у області, згідно з наданою Держпродспоживслужби інформацією, було зареєстровано у серпні 2022 року. Захворіла внутрішньо переміщена особа, яка мешкала у кооперативі “Садівник” Бердичівського району.

Які заходи вживають та скільки на це витрачають

На 2024 рік заплановано проведення двух кампаній із пероральної вакцинації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Попередній обсяг фінансування даних кампаній становить 55,6 мільйонів гривень.

З метою стабілізації ситуації стосовно сказу тварин в травні та у вересні 2023 року на території області проведено весняну та осінню кампанії із пероральної вакцинації диких м'ясоїдних тварин проти сказу, наземним способом розкладання, всього було сформовано 174 бригади, якими розповсюджено 570 тисяч 414 доз вакцини на території площею 11408, 29 квадратних кілометрів, що становить 38% загальної площі області. Використовувалася вакцина антирабічна для пероральної імунізації м'ясоїдних тварин “Орісвак” виробництва ТОВ “Укрветпромпостач”. Вартість розповсюдженої вакцини становить 24, 2 мільйони гривень.

Скільки коштує державне щеплення тварин та яку вакцину використовують

Також Держпродспоживслужба повідомляє, що щорічно проводиться вакцинація домашніх тварин проти сказу (собаки, коти) та вакцинація сільськогосподарських тварин, що випасаються (велика рогата худоба, коні, дрібна рогата худоба). Використовується вакцина “Рабістар” виробництва TOB “Укрветпромпостач”. Вакцинувати тварин можна з 1 місяця, а ревакцинувати через рік.

Вакцинацію здійснюють ветеринарні спеціалісти територіальних представництв Житомирської обласної державної лікарні ветеринарної медицини. З власників тварин береться плата за розхідні матеріали та послуги ветеринарного спеціаліста в межах 13 гривень за одну імунізовану тварину, сама ж антирабічна вакцина надається безкоштовно.

Скільки людей звернулося за вакцинацією у 2023 році

У 2023 році в заклади охорони здоров'я області з приводу укусів, подряпин, ослинення хворими або підозрюваними щодо захворювання на сказ тваринами звернулись 2357 осіб. Про це повідомила ДУ “Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України” у відповідь на інформаційні запити Суспільного.

“За медичними та епідеміологічними показами у 2023 році в області лікування було призначене 1014 особам, повністю отримали щеплення 765 осіб. В Житомирі звернулись за допомогою 878 осіб, лікування було призначене 384, а повністю щеплені 226 осіб”, – йдеться у повідомленні.

В січні-лютому 2024 року за допомогою в заклади охорони здоров'я області звернулася 371 особа, щеплення отримали 96. В Житомирі за цей же період за допомогою звернулись 217 осіб, отримала щеплення 41 особа.

Скільки доз вакцини від сказу для людей є в області

На початок 2023 року в лікувально-профілактичних закладах області залишалось 1370 доз антирабічної вакцини, згідно з наданою ДУ “Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України” інформацією. Також у 2023 році заклади отримали ще 6340 доз вакцини. Видано в лікувально-профілактичні заклади було 3260 доз.

На початок 2024 року в області залишилось 4920 доз вакцини, а станом на 01 березня 2024 року 4240 доз.

Кому рекомендовано робити щеплення

Лікувально-профілактична імунізація рекомендовано особам, що зазнали укусів, подряпин, ослинення хворими або підозрюваними щодо захворювання на сказ тваринами. У ДУ “Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України” зазначають, що лікувально-профілактичні заходи включають місцеву неспецифічну обробку місця ураження, пасивну імунізацію антирабічними імуноглобулінами та вакцинацію в залежності від типу ураження та стану тварини. Вакцинацію від сказу за показами призначає лікар хірург.

Чи можна зробити профілактичне щеплення від сказу

Профілактична імунізація рекомендовано особам, що за характером професійної діяльності належать до групи ризику, зокрема працівникам ветеринарних лабораторій, клінік та інших лабораторій, які працюють із типовим вірусом сказу; мисливцям; лісникам; спеціалістам ветеринарної медицини; працівникам боєнь; таксидермістам; особам, що виконують роботи з відлову і утримання безпритульних тварин; працівникам притулків для утримання тварин; військовим; листоношам; дітям, які перебувають в постійному контакті з тваринами та мають високий ризик інфікування вірусом сказу.

Що каже експерт

Житомирщина увійшла у п'ятірку областей України у 2023 році по кількості зареєстрованих випадків сказу серед диких тварин. Про це у коментарі Суспільному розповів експерт зі здоров'я тварин FAO (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН) Олександр Рєвнівцев.

“Щороку у світі від сказу гине до 60 тисяч людей. В Україні, за офіційними даними, за останні 30 років від сказу загинуло 67 людей. Станом на 20 березня вже зареєстровано 134 випадки в Україні, з яких 7 у Житомирській області. Це 1 кіт, 2 собаки та 4 лисиці. Військовий конфлікт створив сприятливи умови для розповсюдження сказу через збільшення безпритульних котів і собак, а також через заборону контролю чисельності і скорочення вакцинації лисиць, які є природним резервуаром сказу. Останні роки в Україні прослідковується тенденція того, що більшість випадків цбого захворювання у нас сконцентровано серед собак і котів. В Житомирській області, на відміну від інших регіонів держави, випадки захворювання сконцентровані більше серед дикої фауни.

Минулоріч медичними закладами було зафіксовано більше 52 тисяч звернень громадян щодо покусів домашніми та дикими тваринами. Це все напряму пов'язано з війною”, – розповів Олександр Рєвнівцев.

За його словами, зараз кількість людей, які займалися проблемами сказу серед медичних працівників, ветеринарних співробітників, працівників лісового господарства значно скоротилася, бо вони служать і захищають країну.

"Головною проблемою поширення сказу, як і в будь якій країні, є низька обізнаність населення стосовно небезпеки захворювання. Хвороба є смертельною для людини, бо якщо не встигнути вчасно зробити щеплення і з'являться клінічні ознаки, то вилікувати людину буде вже неможливо. Друга причина – це те, що збільшилась кількість безпритульних котів і собак у зв'язку з тим, що люди поїхали за кордон і залишили тварин напризволяще. Третя причина – це те, що власникам тварин не завжди вистачає розуміння і вони не вакцинують своїх тварин, хоча вакцинувати від сказу потрібно не лише котів чи собак, а й корів, свиней тощо”, – розповів Олександр Рєвнівцев.

Найпоширеніший шлях передачі вірусу, наголошує експерт, через слину скаженої тварини.

"Теоретично вірус може передаватися навіть через сльози, адже вірус знаходять в цій рідині. Але зазвичай сказ людині передається передається через ослинення чи покус скаженою твариною. Щоб запобігти поширенню хвороби регулярно вакцинуйте своїх тварин, обмежте або виключіть контакти з незнайомими тваринами, а якщо трапився покус – обов'язково зверніться до лікаря”, – розповів Олександр Рєвнівцев.

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