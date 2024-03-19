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“Наближаємо перемогу з книгою!”: на Рівненщині стартує Всеукраїнський тиждень дитячого читання-2024
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“Наближаємо перемогу з книгою!”: на Рівненщині стартує Всеукраїнський тиждень дитячого читання-2024

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Всеукраїнський тиждень дитячого читання-2024
Тиждень читання у бібліотеці для дітей у 2021 році. Facebook Рівненська обласна бібліотека для дітей

На Рівненщині анонсували Всеукраїнський тиждень дитячого читання — 2024 під гаслом "Наближаємо перемогу книгою". Розпочнуть його 20 березня в бібліотеці Гощі.

Про це в етері Українське радіо. Рівне повідомила директорка обласної бібліотеки для дітей Наталія Назарук:

"20 березня під гаслом "Наближаємо перемогу з книгою" на Рівненщині стартує всеукраїнський тиждень дитячого читання. Звичай, урочисте відкриття тижня дитячого читання урочисто проходить на базі Рівненської обласної дитячої бібліотеки, оскільки це головна дитяча книгозбірня нашого краю. У цьому році ми вирішили трішечки змінити наш формат і передати цю місію Гощанським книголюбам".

Всеукраїнський тиждень читання на Рівненщині стартує з Гощанської центральної бібліотеки для дітей. Захід організують в рамках проєкту “Читаполіс із Галактики Нашекнижжя”. Його започаткували 1 вересня 2023 року у Рівненській обласній бібліотеці, розповіла письменниця, бібліотекарка та засновниця ініціативи “Додай читання“ Євгенія Пірог:

“За період, поки триває проєкт, народилася серія книжок про Читаксу, Мурчителу, Балакучого Шпака, Книжкового Монстра і Слоненя. Це історії, які в цікавій формі розповідають про настрої, уподобання людини, інклюзивні складнощі в легкій і казковій формі”.

З її слів, до “Читаполісу з Галактики Нашекнижжя” приєдналися Гощанська, Корецька, Дубенська та дві Здолбунівські бібліотеки, які вигадали свої планети.

“Нас запитували бібліотеки області як долучитися. Тому був придуманий формат з листопада, коли Балакучий Шпак — редактор газети, запропонував дописувати казкові історії про планети у газету “Новини Читаполіса”. Якраз 19 березня ми презентували ще й газету. Є електронна анімована версія, що теж цікава читачам”, — розповіла письменниця.

Всеукраїнський тиждень дитячого читання планують завершити 27 березня "космічною вечіркою в бібліотеці", додала Євгенія Пірог:

“В попередніх історіях проєкту "Читаполіс із Галактики Нашекнижжя" персонажі готувалися до космічної вечірки в бібліотеці — і це втілиться в реальну подію. Оскільки ми летимо в космос досліджувати планети, то всі гості отримують квиток у справжній літак. Відбудеться святкова презентація книги “Парад семи планет”, яка завершує цикл інклюзивних тем, які народилися в цьому проєкті”, — додала Євгенія Пірог.

Авторка: Юлія Пашкевич

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