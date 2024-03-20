Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна здатна збільшити виробництво БПЛА до 2 мільйонів одиниць на рік, але потрібна фінансова допомога Заходу.

Про це посадовець повідомив у інтерв'ю The Guardian.

За словами Федорова, уряд "укладає контракти на набагато меншу суму, ніж можливості українських виробників", оскільки не має достатньо коштів.

Міністр підкреслив, що нині Україна перебуває на шляху до показника виготовлення понад мільйона безпілотників на рік.

"Нам вдалося настільки масштабувати ринок, що можемо виробляти більше одного або навіть двох мільйонів дронів", — наголосив посадовець.

Федоров розповів, що у сфері виробництва БПЛА в Україні працює понад 200 компаній. Із безпілотних систем, які використовують на полі бою, понад 90% виготовлено в Україні.

Міністр додав, що головна проблема у секторі дронів — фінансова. Наразі Україна відчуває нестачу фінансової допомоги з боку США та потребує підтримки від інших держав Заходу.

Що відомо про виробництво БПЛА в Україні

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками 2023 року розповів, що у 2024 році Україна виробить мільйон БПЛА.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін наприкінці грудня 2023 року оголосив, що в Україні понад 200 заводів, які у 2024 році будуть виробляти мільйон дронів для ЗСУ.

Раніше генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін у інтерв'ю "ЄП" інформував, що Україна розпочала серійне виробництво нового дрона-камікадзе.