Майже мільйон для ЗСУ зібрали на шкільних ярмарках в Бучанській громаді

Під час шкільних ярмарок в Бучанській громаді на Київщині вдалося зібрати 917 875 гривень для ЗСУ.
Про це повідомляє Бучанська міська рада.
Впродовж минулого тижня школярі та вихованці дитячих садків разом з батьками готували та продавали різноманітні смаколики: кекси, тістечка, тортики, печиво та солодкі напої. Допомагали їм вчителі.
"Перші гроші вже перераховано на придбання 5 дронів-камікадзе, адже хлопці дуже чекають на цих «птахів». Пізніше їх вручатимуть наші дітки та учні", — йдеться в повідомленні.
Шкільні ярмарки організували у межах благодійної акції "Подаруй ЗСУ дрон-камікадзе" до Дня Збройних сил України. Нині збір коштів ще продовжується.
Що відомо про дитячі благодійні ярмарки на Київщині
Наприкінці листопада у Бучанському ліцеї №4 зібрали 38 807 гривень. У Бучанському ліцею № 5 вдалося зібрали 117 тисяч гривень, а в Бучанському ліцеї № 9 — 194 тисячі гривень. Також вихованці цього освітнього закладу навесні придбали дрон для розвідки.
Учні ірпінського ліцею "Мрія" збирають пластикові кришечки, аби придбати дрон для ЗСУ.