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Майже мільйон для ЗСУ зібрали на шкільних ярмарках в Бучанській громаді
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Майже мільйон для ЗСУ зібрали на шкільних ярмарках в Бучанській громаді

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шкільний ярмарок
Фото: Бучанська міська рада / Facebook

Під час шкільних ярмарок в Бучанській громаді на Київщині вдалося зібрати 917 875 гривень для ЗСУ.

Про це повідомляє Бучанська міська рада.

Впродовж минулого тижня школярі та вихованці дитячих садків разом з батьками готували та продавали різноманітні смаколики: кекси, тістечка, тортики, печиво та солодкі напої. Допомагали їм вчителі.

Майже мільйон для ЗСУ зібрали на шкільних ярмарках в Бучанській громаді
Смаколики на благодійному шкільному ярмарку. Фото: Бучанська міська рада / Facebook

Майже мільйон для ЗСУ зібрали на шкільних ярмарках в Бучанській громаді
Благодійний шкільний ярмарок. Фото: Бучанська міська рада / Facebook
"Перші гроші вже перераховано на придбання 5 дронів-камікадзе, адже хлопці дуже чекають на цих «птахів». Пізніше їх вручатимуть наші дітки та учні", — йдеться в повідомленні.

Шкільні ярмарки організували у межах благодійної акції "Подаруй ЗСУ дрон-камікадзе" до Дня Збройних сил України. Нині збір коштів ще продовжується.

Що відомо про дитячі благодійні ярмарки на Київщині

Наприкінці листопада у Бучанському ліцеї №4 зібрали 38 807 гривень. У Бучанському ліцею № 5 вдалося зібрали 117 тисяч гривень, а в Бучанському ліцеї № 9 — 194 тисячі гривень. Також вихованці цього освітнього закладу навесні придбали дрон для розвідки.

Учні ірпінського ліцею "Мрія" збирають пластикові кришечки, аби придбати дрон для ЗСУ.

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