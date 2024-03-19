Наближаємось до піку — експерт про водопілля на Каховському водосховищі

На Великому Лузі Каховського водосховища вперше за пів століття водопілля. Супутникові знімки нещодавно опублікував експерт Української природоохоронної групи Григорій Коломицев.

Суспільному він розповів: у порівнянні з осінню 2023 року, у березні 2024-го рівень води підвищився. Пояснення просте — весняне танення снігів принесло додаткову вологу у пониззя Дніпра.

Експерт Української природоохоронної групи Григорій Коломицев. Фото: Facebook/Grygorii Kolomytsev

"На знімках з супутника можна побачити швидку інтерпретацію у вигляді індексів. Я взяв індекс, що відділяє від решти поверхні саме водну поверхню. Поставив знімки в ряд для того, щоб промоніторити цей процес. Я взяв такі найбільш показові дати: зараз ми наближаємось, мабуть, до піку рівня води. Восени був мінімум. Думаю, що до літа ще буде час, коли воно спаде до того приблизного рівня, як було в минулому році", — каже Григорій Коломицев.

Супутникові знімки Каховського водосховища, листопад 2023 року і березень 2024 року. Джерело: texty.org.ua

За час досліджень і моніторингу цієї території які були зміни у флорі і фауні? І чи позитивні вони?

— Якщо з точки зору людини, то зміна кардинально негативна. У нас був об'єкт і вода, яка виконувала свої функції суто технологічні. А те, що на місці розвивається рослинність і те, що це не лишилася пустка, через яку розноситься пил по прилеглій території — це однозначно позитивно. Серед дерев там, в основному, верба.

Чому сталося надходження води до Каховського водосховища?

— Все, що стосується ситуації з Каховським водосховищем з минулого року, відбувається вперше. Вперше дамбу підірвали, були катастрофічні зміни після цього. Потім вперше після руйнування дамби знизу все змило, а згори з'явився суходіл.

Те, що відбувається на території водосховища цієї весни, це теж, можна сказати, вперше за 50 років. Важко було очікувати чогось, крім того, що природньо відбувається. Зараз це весняний паводок, який по всьому Дніпру, і навіть у тих частинах, де течія регульована. Відповідно, слід було очікувати, що в цей час надходження водних мас відбувається більш сильно, і вода не встигає сходити, тому найнижчі ділянки почали заповнюватися водою.

Для мене трішки сюрпризом було, що багато води саме на ложе Каховського водосховища підійшло. Але в цілому прогнозовано, що навесні підійде якась вода, низинні ділянки підтоплюються, а потім вода сходить.

Чи очікувати до кінця паводку ще напливу води на тих територіях, де вона зараз є?

— Це частково також залежить від того, наскільки відбуватиметься скид води згори. Але зазвичай паводок і отаке підтоплення воно відбувається впродовж березня-квітня і навіть на початку травня.

Які наслідки підриву Каховської дамби для природи?

— Підрив дамби наніс неймовірну шкоду як людям, так і природі: нижче за течією Дніпра була усталена ситуація більш-менш, і там все змило. Вище, на самому водосховищі й біля , сформувалися такі угруповання рослин і тварин, наближені до природних, які теж становили цінність і частково навіть були заповідні.

Ця територія була штучно залита водою, це колись була природна заплава. Те, що відбувається на цій території, воно відбувається дуже швидко. Нам потрібно фахово це оцінити і можливо навіть дати приблизну оцінку, що там може відбуватися потім.

Мапа Каховського водосховища. Фото: надане Григорієм Коломицевим

Про подальші прогнози

— Тепер при невтручанні людини в подальшому в процеси на цій території може відновитися така сама заплава, яка колись була: притоки до основного русла, система озер, певні ліси, луки. І те, що ми бачили за цей час, процес якраз в цьому напрямку і відбувається.

Які наслідки можуть бути, якщо повернути Каховське водосховище?

— Це рішення більше політично-господарське. Якщо туди повернути воду — там буде водосховище, так як було раніше. Коли це була заплава — були населені пункти, були поля, сіножаті, які були затоплені. Там вже сформувалась якась рослинність. Якщо її знову затопити, то тоді все повернеться.

Але щоб не відбувалося — ці проєкти мають супроводжуватися науковою експертизою на кожному етапі.

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