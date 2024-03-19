16 березня 2024 року під час виконання бойового завдання у Запорізькій області загинув солдат Петро Хом'як з Хмельниччини. Чоловіку було 37 років.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла староста Вербовецького старостинського округу № 1 Ольга Хацаюк.

За її словами, Петро Хом'як народився 12 липня 1986 року в селі Вербівці Шепетівського району. Закінчив місцеву дев'ятирічну школу. У старших класах вчився у селі Вишневе. Спочатку працював на одному з місцевих підприємств, згодом — закордоном. Чоловіка мобілізували до лав Збройних сил України 14 лютого 2023 року. На фронті був стрільцем 2 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 2 стрілецької роти військової частини. У нього залишились батьки, дружина і троє дітей.

Ольга Хацаюк зазначила, про дату і час зустрічі й прощання з Петром Хом'яком у Ленковецькій громаді повідомлять додатково.

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