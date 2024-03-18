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Відбувся суд у справі поновлення Михайла Головка на посаді голови Тернопільської облради
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Відбувся суд у справі поновлення Михайла Головка на посаді голови Тернопільської облради

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суддя Оксана Мартиць
Суд у справі Михайла Головка. Фото: Суспільне Тернопіль

Ексголова Тернопільської обласної ради Михайло Головко програв суд щодо поновлення на посаді.

Про це Суспільному телефоном повідомив адвокат Михайла Головка Руслан Гуцол.

За його словами, у Тернопільському окружному адміністративному суді відмовили повністю у задоволенні позову Головка Михайла до Тернопільської обласної ради про визнання протиправним рішення, поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Засідання вела суддя Оксана Мартиць.

Руслан Гуцол прокоментував судове засідання так:

"Ми просили в позивній заяві скасувати рішення обласної ради про звільнення, визнати його незаконним, просили поновити позивача на роботі, а також стягнути середньо заробітну плату за час вимушеного прогулу. Суд відмовив у задоволені позову повністю. Ми із рішенням не погоджуємося, вважаємо, що воно суперечить чинному законодавству і практиці касаційного суду у подібних спорах і наразі, я думаю, що будемо добиватися справедливості, у спосіб передбачений законом".

Михайла Головка на суді не було. Телефоном він розповів Суспільному, що подаватиме апеляцію.

"Рішення несправедливе. Будемо подавати апеляцію до Львівського апеляційного суду, але зараз очікуємо на мотиваційну частину суду. Якщо буде потрібно, то дійдемо до Верховного суду, щоб відновити справедливість".

Кореспонденти Суспільного намагаються взяти коментар, щодо рішення суду, у представниці облради Оксани Михальчук.

Попереднє судове засідання відбулося 26 лютого 2024 року, тоді на суді заслухали свідків — 5 депутатів і представника апарату обласної ради.

Нагадаємо, Михайла Головка звільнили з посади голови Тернопільської обласної ради під час сесії, яка відбулася 26 жовтня. Це рішення депутати підтримали одноголосно.

Що відомо про питання відсторонення Михайла Головка від посади

7 серпня судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду розглянули апеляційну скаргу прокурора Антикорупційної прокуратури. Голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка не відсторонили від посади. Про це розповів Суспільному один з адвокатів підозрюваного, Костянтин Глоба.

6 липня 2023 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав до Вищого антикорупційного суду клопотання про відсторонення від займаної посади голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка. Про це повідомили тоді на сторінці САП у соцмережі.

Розглядали цю справу 13 та 17 липня. 17 липня суд ухвалив рішення не задовольняти клопотання прокурора про відсторонення голови Тернопільської обласної ради. Після цього прокурори подали скаргу на це рішення.

Михайло Головко перебував у відпустці з 12 липня. Його обов'язки виконував перший заступник Володимир Болєщук.

Із 3 жовтня Михайло Головко продовжив свою відпустку до 15 листопада і повідомив депутатам, що засідання сесії відбудеться в листопаді.

Сесія Тернопільської обласної ради 22 серпня відбулася без обвинуваченого в корупції Михайла Головка, незважаючи на те, що він достроково вийшов із відпустки. Тоді Михайло Головко встиг скасувати сесію своїм розпорядженням, призначити її і поїхати у відрядження.

24 жовтня депутат від фракції "За майбутнє" Василь Хомінець знову ініціював збір підписів, щоб скликати сесію та розглянути питання про звільнення Михайла Головка з посади голови обласної ради. Підписалися 47 депутатів із 64, повідомив Василь Хомінець.

Голова облради Михайло Головко, який перебував у відпустці з 3 жовтня до 15 листопада, повернувся на роботу раніше і підписав розпорядження про скликання сесії.

Чергову сесію облради хотіли провести 8 листопада. Натомість депутати облради ініціювали проведення сесії на 26 жовтня.

Після зборів депутатів розпочалася сесія Тернопільської обласної ради. Для участі в сесії через систему "Віче" зареєструвалися 51 депутат з 63.

Що відомо про перебіг судових засідань у справі тернопільських посадовців

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