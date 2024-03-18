За підозрюваного в хабарництві керівника театру Кропивницького Сергія Корнієнка внесли заставу 242,2 тисячі гривень минулої п'ятниці. 18 березня він вийшов із СІЗО.

Про це розповіла Суспільному речниця прокуратури Кіровоградської області Наталія Алєксєєнко.

Сергія Корнієнка відсторонили від посади, сказав Суспільному керуючий справами виконкому облради Павло Топчій. "Він відсторонений відповідно до рішення суду. Але офіційних паперів на обласну раду не надходило".

Запобіжний захід на час досудового слідства директору музично-драматичного театру імені Марка Кропивницького обрали 15 березня — тримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави 242 тисячі 240 гривень. Сергія Корнієнка підозрюють у тому, що за три з половиною тисячі доларів США допомагав чоловіку у працевлаштуванні графічним дизайнером до театру.

Після судового засідання на питання кореспондентів про отримання хабаря відповів так: "Я не буду журналістам нічого коментувати. Я дуже тут довіряв людям, мене підставили. Те, що мені закидають якісь злочинні наміри чи власну наживу – це все неправда. Пов'язую цю ситуацію з політикою. Суду скажу свою версію подій".

Якщо провину доведуть, підозрюваному загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі, сказав прокурор Юрій Стах. Адвокат підозрюваного відмовився коментувати подробиці справи.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про директора театру імені Кропивницького