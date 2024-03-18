НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
За підозрюваного в хабарництві керівника театру Кропивницького внесли заставу. Він вийшов із СІЗО
КОРУПЦІЯСудтеатрСКАНДАЛРегіони

За підозрюваного в хабарництві керівника театру Кропивницького внесли заставу. Він вийшов із СІЗО

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
За підозрюваного в хабарництві керівника театру Кропивницького внесли заставу. Він вийшов із СІЗО
Судове засідання у справі Сергія Корнієнка 15 березня 2024. Фото: Суспільне Кропивницький

За підозрюваного в хабарництві керівника театру Кропивницького Сергія Корнієнка внесли заставу 242,2 тисячі гривень минулої п'ятниці. 18 березня він вийшов із СІЗО.

Про це розповіла Суспільному речниця прокуратури Кіровоградської області Наталія Алєксєєнко.

Сергія Корнієнка відсторонили від посади, сказав Суспільному керуючий справами виконкому облради Павло Топчій. "Він відсторонений відповідно до рішення суду. Але офіційних паперів на обласну раду не надходило".

Запобіжний захід на час досудового слідства директору музично-драматичного театру імені Марка Кропивницького обрали 15 березня — тримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави 242 тисячі 240 гривень. Сергія Корнієнка підозрюють у тому, що за три з половиною тисячі доларів США допомагав чоловіку у працевлаштуванні графічним дизайнером до театру.

Після судового засідання на питання кореспондентів про отримання хабаря відповів так: "Я не буду журналістам нічого коментувати. Я дуже тут довіряв людям, мене підставили. Те, що мені закидають якісь злочинні наміри чи власну наживу – це все неправда. Пов'язую цю ситуацію з політикою. Суду скажу свою версію подій".

Якщо провину доведуть, підозрюваному загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі, сказав прокурор Юрій Стах. Адвокат підозрюваного відмовився коментувати подробиці справи.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про директора театру імені Кропивницького

  • З вересня 2023 року кропивницький театр очолює режисер з Києва Сергій Корнієнко. Його на цю посаду одноголосно обрала конкурсна комісія.
  • Попереднього очільника театру Вячеслава Вандрашека звільнили 25 вересня 2023 року. Вячеслав Вандрашек заявляв про тиск з боку обласної ради з пропозиціями залишити театр з червня. Півтори сотні працівників театру підтримали директора і виступили проти проведення конкурсу на відповідну посаду.
  • Екскерівник театру намагається повернути собі посаду через суд.На час досудового розслідування голова Кіровоградської обласної ради відсторонить керівника театру від виконання службових повноважень, написали в телеграм-каналі облради о 17:01 13 березня.

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
Київський метрополітен укладав багатомільйонні контракти з фірмами з оточення Брагінського
"Київський метрополітен" укладав контракти на сотні мільйонів гривень з оточенням екскерівника Брагінського — ЗМІ
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
Вимагала хабара за оренду приміщення
Вимагала хабара за оренду приміщення: столичній посадовиці оголосили підозру
КМДА підключили до Єдиного порталу повідомлень викривачів.
КМДА підключили до Єдиного порталу повідомлень викривачів. Як сповістити про факти корупції
У Києві затримали громадського діяча
Ухилення від мобілізації: у Києві затримали громадського діяча, який торгував фейковими посвідченнями ЗСУ
Олександр Лієв
ВАКС відпустив Лієва з-під варти під власне зобовʼязання, він удома
На початок