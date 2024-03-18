Зеленський провів Ставку: заслухав доповіді Сирського і розвідку

Президент Володимир Зеленський провів ставку Верховного головнокомандувача, де заслухав доповіді про ситуацію на фронті, про витрати та надходження боєприпасів, а також про виконання попередніх рішень Ставки, зокрема щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.

"Отримав детальні зведення з фронту. Доповідь Головкома Олександра Сирського за основними напрямками активних дій. Доповіді щодо витрат та надходження боєприпасів, дані розвідок. Також пройшлися по стану виконання укладених контрактів та контрактування на майбутні періоди: закупівля та виробництво техніки, озброєння, снарядів", — зазначив Зеленський.

Президент також заслухав доповіді щодо виконання попередніх рішень Ставки.

"По-перше, щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури: енергетика, водо- та газозабезпечення. Доповіді Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, віцепрем’єра Олександра Кубракова, голів правління "Нафтогазу" Олексія Чернишова та «Укренерго» Володимира Кудрицького", — сказав він.

По-друге, зеленський заслухав доповідь прем’єр-міністра та голови спеціальної служби транспорту Міністерства оборони Богдана Бондаря про продовження будівництва оборонних рубежів: "Робота триває".

На попередньому засіданні ставки Зеленський заслухав доповіді про побудову нових оборонних рубежів. "Захист у три смуги завдовжки 2000 км – масштабне завдання, але зараз темпи хороші. Розраховую на вчасне завершення", — сказав він.