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Жителя Єнакієвого заочно засудили на 15 років за колабораційну діяльність — прокуратура
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Жителя Єнакієвого заочно засудили на 15 років за колабораційну діяльність — прокуратура

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Жителя Єнакієвого заочно засудили на 15 років за колабораційну діяльність — прокуратура
. Ілюстративне фото: Pexels

Колишнього правоохоронця з Єнакієвого, заочно засудили до 15 років вʼязниці. За даними слідства, під час окупації Лиману він перейшов на бік армії РФ та перевіряв людей на російських блокпостах.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

"У червні 2022 року громадянин, який раніше проходив службу в органах внутрішніх справ, став "слідчим Краснолиманського відділу МВС ДНР". Він ніс варту на одному з постів міста та проводив так звані фільтраційні заходи", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що зловмисник переміряв людей та вирішував, чи дозволяти їм переміщуватися по місту, чи ні. Таким чином він порушував конституційні права українців, зокрема, на свободу пересування.

За даними прокуратури, восени 2022 року, незадовго до звільнення Лиману, засуджений житель Єнакієвого втік на тимчасово непідконтрольну територію, де переховується і понині.

За колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України) його заочно засуджено до 15 років ув’язнення.

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