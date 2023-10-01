Із хитрістю, меншими силами: як бились за Лиман — спогади бійців

Річницю звільнення сьогодні відзначають у Лимані. 1 жовтня 2022 року Сили оборони України вибили з міста російських окупантів. Участь у звільненні міста брали військові 81-ї окремої аеромобільної бригади. Як звільняли місто, яку тактику застосовували — розповіді бійців.

Російські війська захопили Лиман на початку літа 2022 року. Чотири місяці місто було в окупації. Звільнили його після контрнаступу на Харківщині.

Дим піднімається після боїв в районі Лимана на Донеччині, 28 квітня 2022 року.Фото: Євген Малолєтка/АР

"Це було саме після звільнення Ізюма. І пішло звільнення наших населених пунктів", — згадує очільник Лиманської МВА Олександр Журавльов.

Бої за Лиман тривали близько місяця. У Лиманську громаду українські бійці заходили з Рубців, далі — Яцьківка, Кримки.

"Коли ми сюди приїхали з національною поліцією, то ми дійсно були вражені, що тут було в період окупації. Ми побачили дуже багато зруйнованих будівель, дуже багато сміття. Ми рік ніяк не можемо вичистити це сміття. А люди раділи. Те, що вони пережили, це було для них самим важчим часом у їхньому житті".

Олександр Журавльов згадує: більшість колаборантів втекла відразу, як почалась деокупація.

Тікали і окупанти. На під’їзді до Лимана після звільнення знайшли колону обгорілої техніки.

Згорілі автівки російських окупантів на Лиманщині. Фото: Анастасія Дашко/Суспільне Донбас.

Речі покинуті росіянами при відступі з Донеччини, жовтень 2022. Фото: Суспільне Донбас

Спогади про бої за Лиман

Військовослужбовець Михайло у складі 81-й окремій аеромобільній бригаді, був серед тих, хто бився за Лиман.

"Сили противника переважали наші сили в декілька разів, але завдяки злагодженій роботі, командуванню, яке правильно ставило задачі, ми пройшли цей шлях. Там і хитрість обиралася, і гарно спрацьовувала аеророзвідка, яка дуже впливала на хід боїв. Були такі моменти, коли можна було заходити, але командування бачило це пастка, і нас не пускали", — розповідає військовий.

В тяжких боях загинули його побратими, згадує Михайло. Армія РФ постійно застосовувала артилерію.

"Полягли відважні хлопці молоді, які знали свою роботу. Ворог дуже підступний, він нас намагався обдурити і дуже сильно працював артилерією. Цей шлях був дуже тяжкий, ці бої були дуже тяжкі", — каже боєць.

"Естонець" також у 81-й бригаді. Брав участь безпосередньо у звільненні міста. Згадує: наступали меншими силами, ніж у противника. Місто взяли, каже, за кілька днів.

Згоріла військова техніка росіян у Лимані, 5 жовтня 2022. Фото: Associated Press

"Безпосередньо під час боїв за Лиман ми заходили батальйоном, підкріплені були ми танками, бронею. Було легше, хоч і місто, і говорили, що велика кількість там війська", — розповідає він.

"Естонець" під час операції втратив побратима. Тоді, за словами бійця, через прорив російських військ зазнали втрат.

"До Лимана були у нас тяжкі бої, й ми тяжкі втрати були в деяких селах. Ми тоді понесли втрати, тому що був прорив колони. В нас 14 вересня таке село було Соснове, напевне не забуду ніколи. В мене загинув побратим. Ми були на позиції за 400 метрів один від одного, але я дізнався, що він загинув, 15 вересня. Я біг до пункту евакуації, а йдуть на зустріч побратими, говорять: ти не встигнеш вже, вже забрали Саньку", — ділиться спогадами військовий 81-ї бригади.

Села, у які заходити шляхом до Лимана, бували спустошені. Та іноді зустрічали місцевих:

"Було одне село Новоселівка, де ми попали в оточення. Била по нас, артилерія, складні бої. Ми захопили там декілька будинків, і в одній хаті жила стара бабця, їй було за 70 років. Вона плакала, що ми повернулися, вона просила нас більше не йти. Після бою, вже як визволили село, зайшли наші роти, приходить до мене заступник ротного й говорить: йди до бабки. Виявляється, вона плакала і звала мене. Ми взяли харчів, олію, цукор, хліб (ну, що було), занесли до неї, й вона обняла нас. Ми сіли й вона почала плакати. Я говорю, чому ви плачете. Вона говорить: поки була окупація, я два місяці хліба не бачила".

Ілюстративна світлина. Лиман, 15 жовтня 2022 р. Фото: Суспільне Донбас

"Естонець" особисто знімав російські триколори у Лимані.

"Коли знімаєш цю ганчірку з будівлі, відчуваєш емоційне піднесення".

Чоловікові 43 роки. До початку повномасштабного наступу був в Європі, але одразу повернувся захищати країну:

Військові встановлюють прапор у Лимані. Кадр з відео 81 окремої аеромобільної бригади

"Чому пішов воювати? Тому що діти, сім’я, родина, батьки живуть в Україні, поховані в Україні. Україна така країна серед європейських країн одна з унікальних, і народ в тяжкий час, він з'єднується. Тому потрібно всім вертатись, захищати країну".

Напередодні річниці звільнення військовий отримав державну нагороду: часи та грамоту за звільнення Лимана та Святогірська.

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