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У Дніпровському районі Києва безкоштовно стерилізуватимуть безпритульних тварин
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У Дніпровському районі Києва безкоштовно стерилізуватимуть безпритульних тварин

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У Дніпровському районі Києва проведуть вакцинацію і стерилізацію безпритульних тварин
Виїзна ветеринарна бригада у Києві. Фото: Центр захисту тварин/Facebook

У Дніпровському районі столиці Центр захисту тварин комунального підприємства "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" починає кампанію з безкоштовної вакцинації і стерилізації безпритульних тварин.

Про це йдеться на сторінці Центру у Facebook.

Відлов, вакцинація і стерилізація безпритульних котів і собак відбуватиметься почергово на кількох локаціях району. Через 7-9 днів після проведених ветеринарних заходів тварин повернуть на місця їх попереднього перебування.

У Центрі захисту тварин оприлюднили графік вакцинації і стерилізації тварин Дніпровського району, які не мають господарів:

  • 19 березня — вул. Микільсько-Слобідська, вул. Євгена Сверстюка, вул. Андрія Аболмасова, вул. Митрополита Андрея Шептицького.
  • 22 березня — вул. Пантелеймона Куліша (колишня Челябінська), вул. Раїси Окіпної, вул. Флоренції.
  • 26 березня — вул. Ованеса Туманяна, вул. Георгія Тороповського, пров. Будівельників, вул. Будівельників.
  • 29 березня — бульв. Верховної Ради, вул. Тампере, вул. Вифлеємська, просп. Миру, вул. Григорія Чупринки.

Що відомо про піклування про тварин у столиці

У березні 2023 року Київська міська рада підтримала рішення про те, що громадські організації, які утримують притулки для тварин, матимуть фінансову підтримку зі столичного бюджету.

У тимчасовому притулку для тварин "Виставковий центр" проводили безкоштовний майстер-клас "Основи навчання собак". Господарям розповідали, як правильно та результативно навчити тварину виконувати команди в різних ситуаціях.

У Києві запровадили Telegram-бот "Твій вет Київ". Тут власники тварин зможуть отримати безплатну консультацію щодо утримання і лікування домашніх улюбленців.

Також у столиці створили новий сервіс "єКуточок" для власників домашніх тварин і зооволонтерів. Він допомагатиме в пошуку тимчасового притулку для хатніх улюбленців.

Наприкінці 2023 року в межах профілактики захворювання на сказ у Дарницькому районі Києва провели виїзну вакцинацію безпритульних тварин.

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