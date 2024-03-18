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За добу на Херсонському напрямку Сили оборони знищили 14 гармат, два безпілотники та 228 військових РФ
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За добу на Херсонському напрямку Сили оборони знищили 14 гармат, два безпілотники та 228 військових РФ

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ТОТ Херсонщини, лівобережжя, Сили оборони
Українські військові . Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

За минулу добу на Херсонському напрямку Сили оборони ліквідували 228 російських окупантів.

Про це у Telegram повідомили Сили оборони півдня.

Також українські військові знищили 14 гармат, 39 одиниць автобронетехніки, дві одиниці спеціальної техніки, два човни, дві розвідувальні безпілотники, два польових пункти боєпостачання, дві фортифікаційні споруди та спостережний пункт армії РФ.

Що відомо про обстріли Херсонщини 17 березня 2024 року

Російські війська упродовж доби 17 березня 2024 року обстріляли 18 населених пунктів Херсонської області.

Протягом доби російська армія три рази намагалась штурмувати позиції українських військ на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини.

Раніше в ОВА повідомили, що у селі Львове Херсонської області військові РФ скинули з дрона вибухівку. Поранений 43-річний чоловік, його ушпиталили.

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