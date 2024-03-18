Російські війська упродовж доби 17 березня 2024 року обстріляли 18 населених пунктів Херсонської області.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, під обстрілами перебували Берислав, Наддніпрянське, Львове, Садове, Нововоронцовку, Червоний Маяк, Гаврилівку, Новоолександрівку, Дудчани, Тягинку, Антонівку, Янтарне, Понятівку, Киселівку, Іванівку, Придніпровське, Кізомис та місто Херсон.

Повідомляється, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Пошкоджені три багатоповерхівки, дев'ять приватних будинків, припортова інфраструктура, газова заправна станція, автосервісне підприємство та автомобіль. Одна людина поранена.

Раніше в ОВА повідомили, що у селі Львове Херсонської області військові РФ скинули з дрона вибухівку. Поранений 43-річний чоловік, його ушпиталили.

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