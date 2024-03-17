Протягом доби російська армія три рази намагалась штурмувати позиції українських військ на лівобережжі Херсонської області.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу у Facebook.

Також у зведенні Генштаб повідомив, що з артилерії та мінометів обстріляли понад десять населених пунктів. Серед них Козацьке, Тягинка, Іванівка та Садове.

Відомо, що у селі Львове Херсонської області військові РФ скинули з дрона вибухівку. Поранений 43-річний чоловік, його ушпиталили.

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