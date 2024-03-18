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На Київщині працюють сапери: жителі можуть чути звуки вибухів
ВИБУХДСНСдовкілляРегіони

На Київщині працюють сапери: жителі можуть чути звуки вибухів

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На Київщині у Вишгородському районі проводитимуться вибухові роботи. Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій знищуватимуть вибухівку.

Про це повідомляє у Telegram пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"На території району сьогодні, 18 березня, проводяться роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це може бути гучно", — йдеться у повідомленні.

У адміністрації закликають жителів зберігайти спокій, бути обачними та довіряти інформації лише з офіційних джерел.

Що відомо про планові вибухові роботи на Київщині

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну працівники ДСНС працюють в області над знищенням небезпечних вибухових предметів, які залишили російські військові після окупації. Також регулярно проводяться навчання саперів та планові роботи з розмінування територій.

Зокрема, у грудні минулого року снаряди і вибухівку знешкоджували в Обухівському районі Київщини. 5 березня цього року сапери працювали у Вишгородському районі, а 12 березня — у Білоцерківському.

Колишній голова поліції Київщини Андрій Нєбитов показав відео, як вибухотехніки знешкоджують російські снаряди.

Станом на середину червня 2023 року у Київській області піротехнічні служби знешкодили майже 210 тисяч вибухонебезпечних предметів. Також минулого року були визначені понад 17 тисяч гектарів території, де ще необхідна ліквідація боєприпасів. За різними оцінками, на повне розмінування регіону знадобиться від 30 до 70 років.

У лютому цього року в Бучанській громаді провели випробування української безпілотної машини для розмінування. Тестування провели з використанням справжньої міни. Машина після вибуху вціліла. Нова техніка зроблена на базі трактора, але з допрацюваннями, встановлене радіокерування. Також є можливість працювати по навігації.

Для розмінування сільськогосподарських земель Київщини вивчатимуть досвід Хорватії. У КОВА зазначила, що, станом на листопад 2023 року, першочергового розмінування потребують понад 10 тисяч га земель сільгосппризначення. Для цього потрібна належна кількість фахівців і розмінувальна техніка.

Крім того, у Київській області проводять планові вибухові роботи у громадах, де у промислових масштабах добувають граніт. Це — Шамраївський кар'єр неподалік Білої Церкви та Ольшаницьке родовище гранітів і Рокитнянський спецкар'єр, які теж розташовані у Білоцерківському районі.

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