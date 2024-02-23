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Жителів Київщини попереджають про звуки вибухів: проводяться планові роботи
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Жителів Київщини попереджають про звуки вибухів: проводяться планові роботи

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Жителів Київщини попереджають про звуки вибухів: проводяться планові роботи
Розмінування. Фото: Марієнко Андрій/УНІАН

На Київщині сьогодні, 23 лютого, у двох районах проводитимуться вибухові роботи. Фахівці працюватимуть на родовищі гранітів, представники Державної служби з надзвичайних ситуацій знищуватимуть вибухівку.

Про це повідомляє у Telegram пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"23 лютого до 18:00 в Ольшаницькому родовищі гранітів, що в Рокитнянській селищній територіальній громаді у Білоцерківському районі, будуть проводитися вибухові роботи", — йдеться у повідомленні.

У КОВА поінформували, що також сьогодні у Вишгородському районі сапери ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети. В адміністрації попереджають, що звуки вибухів можуть чути жителі Київщини та околиць столиці і закликають зберігати спокій.

Що відомо про планові вибухові роботи на Київщині

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну працівники ДСНС працюють в області над знищенням небезпечних вибухових предметів, які залишили російські військові після окупації. Також регулярно проводяться навчання саперів та планові роботи з розмінування територій.

Зокрема, у жовтні минулого року снаряди і вибухівку знешкоджували у Білоцерківському, а у грудні — в Обухівському районах Київщини. 6 лютого цього року сапери працювали у Вишгородському районі

Колишній голова поліції Київщини Андрій Нєбитов показав відео, як вибухотехніки знешкоджують російські снаряди.

Станом на середину червня 2023 року у Київській області піротехнічні служби знешкодили майже 210 тисяч вибухонебезпечних предметів. Також минулого року були визначені понад 17 тисяч гектарів території, де ще необхідна ліквідація боєприпасів. За різними оцінками, на повне розмінування регіону знадобиться від 30 до 70 років.

Крім того, у Київській області проводять планові вибухові роботи у громадах, де у промислових масштабах добувають граніт. Це — Шамраївський кар'єр неподалік Білої Церкви та Ольшаницьке родовище гранітів і Рокитнянський спецкар'єр, які теж розташовані у Білоцерківському районі.

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