Київщина вивчатиме досвід Хорватії для розмінування регіону

Для розмінування сільськогосподарських земель Київщини вивчатимуть досвід Хорватії.

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Він провів робочу зустріч із хорватським послом Аніцею Джаміч, де обговорили ефективне відновлення Київщини.

Краченко наголосив, що для цього необхідне гуманітарне розмінування, тому досвід Хорватії буде корисним для всієї України.

"За оцінками фахівців, першочергового розмінування на Київщині потребують понад 10 тисяч га земель сільськогосподарського призначення. Вирішення потребує комплексного підходу: належна кількість фахівців із розмінування та техніки. На жаль, наразі в цьому є дефіцит", — зазначив він.

Ще обговорили інформування жителів про ризики через залишені боєприпаси, а також потребу в медобладнанні для Ворзельського центру ментального здоров'я та Боярської дитячої лікарні.

Крім того, розглянули можливість відправити дітей Київщини на оздоровлення та відпочинок до Хорватії.

Що відомо про відновлення Київщини

Унаслідок бойових дій навколо Києва в лютому-березні 2022 року на Київщині зафіксовані руйнування у 46 з 69 територіальних громад.

Критичних руйнувань завдано в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській територіальних громадах.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в області було зруйновано чи пошкоджено 27 226 об’єктів. Основний "удар" припав саме на житло – 24,3 тис. об'єктів. Крім цього, постраждали 227 шкіл та садочків, 125 адміністративних будівель і ЦНАПів, 128 медичних закладів, 138 культурних та релігійних споруд. Вдалося відбудувати 13 тисяч будівель, ще близько 15 тисяч чекають на відновлення.

На Київщині створюють Каталог відновлення області, де можна дізнатись про відремонтовані об'єкти за кошти з резервного держбюджету протягом 2022 року. Торік звідти на ремонт в області виділили понад 700 млн грн.

У червні 2023 року в системі Prozorro оголосили перші торгина відновлення об'єктів інфраструктури на Київщині. Це житло у Бучі, Макарові, Вишгороді та адмінбудівля у Бородянці.

Також у Київській області створили Спостережну раду з питань відбудови. Її основне завдання — контролювати усі етапи відбудови від планування до завершення проєктів. Працюватиме і робоча група, яка виявлятиме корупцію під час відбудови.

Спостерігати за процесом відновлення 18 багатоквартирних будинків на Київщині, які були пошкоджені внаслідок повномасштабного вторгнення Росії і на відбудову яких збирає платформа UNITED24, можна на інтерактивній карті.