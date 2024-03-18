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Випускники з Донеччини можуть зареєструватись на НМТ офлайн
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Випускники з Донеччини можуть зареєструватись на НМТ офлайн

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Випускники з Донеччини можуть зареєструватись на НМТ офлайн
. Ілюстативне фото: УНІАН

На Донеччині діють три реєстраційні центри учасників національного мультимедійного тесту (НМТ), де випускникам шкіл можуть допогти з реєстрацією та надати технічну консультацію на НМТ 2024.

Перелік реєстраційних пунктів опублікував Український центрі оцінювання якості освіти.

Реєстраційні пункти в Донецькій області працюватимуть у трьох містах:

  • У Краматорську пункт працює з 9:00 до 17:00 по буднях, контактний номер телефону: +38 (066) 21-67-228;
  • У Слов’янську пункт працює щопонеділка і щочетверга з 14:00 по 16:00, контактні номери телефонів: +38 (095) 09-77-051, +38 (066) 35-12-058;
  • У Покровську пункт працює з середи по четвер з 10:00 по 12:00, номер телефону: +38 (095) 82-96-645.

Цього року реєстрація на участь в НМТ 2024 проводиться до 11 квітня включно.

Випускники мають за допомогою спеціального сервісу самостійно створити персональний кабінет (зазначити особисті дані: реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, дані документа, що посвідчує особу)  та виконати в ньому такі дії:

  • Зазначити реєстраційні дані: контактну інформацію, категорію "випускник поточного року" або "випускник минулих років", указати на потребу створення особливих (спеціальних) умов, вибрати із запропонованих переліків навчальний предмет на вибір і населений пункт в Україні або за кордоном, де він/вона планує проходити НМТ, а також мову складання предметів сертифікаційної роботи.
  • Завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів.
  • Надіслати внесену інформацію та копії документів на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши відповідну кнопку в сервісі.

За інформацією Українського центру оцінювання якості освіти, у 2024 році сесії НМТ триватимуть:

  • основна сесія НМТ — 14 травня – 25 червня;
  • додаткова — 11 – 19 липня.

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