Міносвіти: В Україні стартувала реєстрація на НМТ-2024

Сьогодні, 14 березня в Україні розпочалась реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ), яка триватиме до 11 квітня включно. Цьогоріч Український центр оцінювання якості освіти проводить реєстрацію в безпаперовій формі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України (МОН).

Як зареєструватися

У відомстві поінформували, що за допомогою спеціального сервісу вступникам треба самостійно створити персональний кабінет (зазначити особисті дані: реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, дані документа, що посвідчує особу) та виконати в ньому такі дії:

Зазначити реєстраційні дані (контактну інформацію, категорію "випускник поточного року" або "випускник минулих років", указати на потребу створення особливих (спеціальних) умов, вибрати із запропонованих переліків навчальний предмет на вибір і населений пункт в Україні або за кордоном, де він/вона планує проходити НМТ, а також мову складання предметів сертифікаційної роботи. Завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів. Надіслати внесену інформацію та копії документів на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши відповідну кнопку в сервісі.

Сесії мультитесту

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів, що основна сесія НМТ відбудеться з 14 травня по 25 червня, а додаткова — з 11 по 19 липня. За його словами скласти мультитест можна буде як в Україні, так і за кордоном. Лісовий зазначив, що вже 28 країн підтвердили готовність створити у їхніх містах тимчасові екзаменаційні центри для українців.

До повномасштабного вторгнення РФ українські випускники здавали зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) для вступу у вищі навчальні заклади. Після початку війни на зміну ЗНО запровадили Національний мультипредметний тест (НМТ).

Раніше у МОН повідомляли, що у 2024-му учасники НМТ будуть здавати тестування з чотирьох предметів. З них три будуть обов'язковими (українська мова, історія України та математика) і лише один можна буде обирати.

"Формат НМТ у 2024 році: 3+1. Відтепер вступники в обов’язковому порядку складатимуть не 3 предмети, а 4: українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір. Усі предмети учасники тестування складатимуть в один день у такому форматі: 2 години тестування, перерва і ще 2 години тестування. Таким чином ми рухаємось до стандартів європейських країн, де на випуску зі школи перевіряють знання не менш ніж з 5 предметів", — зазначив тоді заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.