НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Міносвіти: В Україні стартувала реєстрація на НМТ-2024
МІНОСВІТИОСВІТАТЕСТУКРАЇНАЗНОЖиттяДіти

Міносвіти: В Україні стартувала реєстрація на НМТ-2024

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
НМТ
Ілюстративне фото: Суспільне Рівне

Сьогодні, 14 березня в Україні розпочалась реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ), яка триватиме до 11 квітня включно. Цьогоріч Український центр оцінювання якості освіти проводить реєстрацію в безпаперовій формі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України (МОН).

Як зареєструватися

У відомстві поінформували, що за допомогою спеціального сервісу вступникам треба самостійно створити персональний кабінет (зазначити особисті дані: реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, дані документа, що посвідчує особу)  та виконати в ньому такі дії:

  1. Зазначити реєстраційні дані (контактну інформацію, категорію "випускник поточного року" або "випускник минулих років", указати на потребу створення особливих (спеціальних) умов, вибрати із запропонованих переліків навчальний предмет на вибір і населений пункт в Україні або за кордоном, де він/вона планує проходити НМТ, а також мову складання предметів сертифікаційної роботи.
  2. Завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів.
  3. Надіслати внесену інформацію та копії документів на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши відповідну кнопку в сервісі.

Сесії мультитесту

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів, що основна сесія НМТ відбудеться з 14 травня по 25 червня, а додаткова — з 11 по 19 липня. За його словами скласти мультитест можна буде як в Україні, так і за кордоном. Лісовий зазначив, що вже 28 країн підтвердили готовність створити у їхніх містах тимчасові екзаменаційні центри для українців.

До повномасштабного вторгнення РФ українські випускники здавали зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) для вступу у вищі навчальні заклади. Після початку війни на зміну ЗНО запровадили Національний мультипредметний тест (НМТ).

Раніше у МОН повідомляли, що у 2024-му учасники НМТ будуть здавати тестування з чотирьох предметів. З них три будуть обов'язковими (українська мова, історія України та математика) і лише один можна буде обирати.

"Формат НМТ у 2024 році: 3+1. Відтепер вступники в обов’язковому порядку складатимуть не 3 предмети, а 4: українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір. Усі предмети учасники тестування складатимуть в один день у такому форматі: 2 години тестування, перерва і ще 2 години тестування. Таким чином ми рухаємось до стандартів європейських країн, де на випуску зі школи перевіряють знання не менш ніж з 5 предметів", — зазначив тоді заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Вибори в РФ
Парламентарі 20 країн зробили заяву щодо "виборів" президента РФ на ТОТ України

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Реєстрація на НМТ-2024: як це зробити учасникам на Вінниччині
Реєстрація на НМТ-2024: як це зробити учасникам на Вінниччині
Міносвіти шукає нового ректора для КПІ ім. Ігоря Сікорського
Міносвіти шукає нового ректора для КПІ ім. Ігоря Сікорського
Поліський національний університет
У Житомирі в Поліському національному університеті звільняється проректорка і п'ятеро працівників: що сталося
Радіоастрономічна обсерваторія після російської окупації та боїв, Харківщина, Волохів Яр
Інститут іоносфери приєднають до Харківського політехнічного інституту
На початок