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"Це був такий потужний ривок іти та жити": історії двох родин з Маріуполя, які відновили власну справу в Запоріжжі
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"Це був такий потужний ривок іти та жити": історії двох родин з Маріуполя, які відновили власну справу в Запоріжжі

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Родини Кошель та Вороновські — переселенці з тимчасово окупованого Маріуполя на Донеччині. Обидві подружні пари мали власний бізнес у рідному місті, та з початком повномасштабної війни його довелося залишити. Втім, після евакуації до Запоріжжя, родини виграли гранти та відновили власні справи.

Історії двох родин дізнавалися кореспонденти Суспільного.

Родина Кошель

"Це був такий потужний ривок іти та жити": історії двох родин з Маріуполя, які відновили власну справу в Запоріжжі
Анна та Сергій Кошель з Маріуполя. Фото: Суспільне Запоріжжя

Сергій та Анна Кошель — переселенці з Маріуполя, які евакуювалися до Запоріжжя. У рідному місті родина надавала послуги з ремонту сантехніки та електрики:

"Послуга сантехніка, електрика та чоловік на годину. Чоловік займався фізичною роботою, а я рекламою, маркетингом і такими справами. Інструменти всі залишились там, як з'ясувалося потім, вони всі згоріли і сюди ми приїхали без нічого", — розповіла Анна.
"Це був такий потужний ривок іти та жити": історії двох родин з Маріуполя, які відновили власну справу в Запоріжжі
Анна Кошель. Фото: Суспільне Запоріжжя

За словами жінки, після евакуації родина мала пригнічений настрій, втім торік вирішили відновити власну справу в Запоріжжі:

"Взагалі, я нічим не могла займатися, бо стан був трошки такий розлагоджений, а чоловік пішов працювати на завод. І взагалі була такий депресивний стан у нас. Були думки, щоб відновити тут роботу у Запоріжжі".
"Це був такий потужний ривок іти та жити": історії двох родин з Маріуполя, які відновили власну справу в Запоріжжі
Сергій Кошель ремонтує сантехніку. Фото: Суспільне Запоріжжя

Для цього сім'я взяла участь у двох грантових програмах від Маріупольської школи підприємництва та урядової — "єРобота", де вибороли 60 та 110 тисяч гривень для бізнесу — на них закупили необхідні інструменти, матеріали, створили сайт та запустили рекламу:

"Одна з умов, щоб отримати цей грант — створення робочого місця. І ми створили робоче місце, взяли жінку на роботу. Вона займається обробкою замовлень", — поділився Сергій.
"Це був такий потужний ривок іти та жити": історії двох родин з Маріуполя, які відновили власну справу в Запоріжжі
Сергій Кошель. Фото: Суспільне Запоріжжя

Нині родина продовжує надавати послуги з ремонту сантехніки та електрики. І це має попит, розповів Сергій:

"Я виїжджаю на місце, якщо треба оглядаю щось, закупівля якихось там от сантехніки, товарів і монтаж-демонтаж сантехніки. Ремонт сантехніки, електрики, поличку повісити — це теж така потрібна справа. Люди часто дзвонять по цьому. Хтось немає інструменту, хтось часу, хтось навичків".

Родина Вороновських

"Це був такий потужний ривок іти та жити": історії двох родин з Маріуполя, які відновили власну справу в Запоріжжі
Наталя та Максим Вороновські з Маріуполя. Фото: Суспільне Запоріжжя

Ще одна родина, яка евакуювалася з Маріуполя до Запоріжжя та відновила тут власну справу — Наталя та Максим Вороновські. До повномасштабного вторгнення жінка надавала послуги з дизайну інтер'єру, а чоловік робив меблі на замовлення. У січні 2022 року сім'я відкрила власну студію інтер'єру, проте під час війни її зруйнували:

"Це велика біль, з якою ти не знаєш, що далі робити. В тебе були ще тиждень тому плани, цілі і це все розписано. Всі гроші вкладені, три кредити і далі що?", — поділилася Наталя.
"Це був такий потужний ривок іти та жити": історії двох родин з Маріуполя, які відновили власну справу в Запоріжжі
Родина Вороновських у відновленій студії дизайну в Запоріжжі. Фото: Суспільне Запоріжжя

У Запоріжжі подружня пара створила нову студію з дизайну інтер'єру. Разом із дружиною пліч-о-пліч працює і її чоловік Максим. У Маріуполі він мав два цехи з виробництва меблів, у Запоріжжі ж відновив один:

"Перші місяці дуже було складно, потім потроху почали. Наші клієнти постійні також є, з якими ми працювали і до війни, і зараз тепер працюємо".
"Це був такий потужний ривок іти та жити": історії двох родин з Маріуполя, які відновили власну справу в Запоріжжі
Максим Вороновський у цеху з виготовлення меблів. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Це був такий потужний ривок іти та жити": історії двох родин з Маріуполя, які відновили власну справу в Запоріжжі
Максим Вороновський за роботою. Фото: Суспільне Запоріжжя

Втім на досягнутому подружжя не зупинилося — Наталя розпочала власну справу зі свічковарства — завдяки гранту від Естонської ради біженців в Україні:

"Цей грант мені потрібен був і участь не тільки, як його взяти, так і оцей емоційний шлях пройти. Я його виграла, я дуже пишаюсь собою. Дуже рада, адже це був такий потужний ривок іти та жити, творити далі", — зізналася Наталя.
"Це був такий потужний ривок іти та жити": історії двох родин з Маріуполя, які відновили власну справу в Запоріжжі
Наталя Вороновська поряд зі свічками власного виробництва. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Це був такий потужний ривок іти та жити": історії двох родин з Маріуполя, які відновили власну справу в Запоріжжі
Свічки, створені Наталею Вороновською. Фото: Суспільне Запоріжжя

Тепер жінка надає не лише послуги дизайнера інтер'єру, а й продає власноруч створені парфумовані свічки:

"Я всі свої навички, як дизайнер взяла і перенесла. Занурившись у світ свічок, я побачила, що це дуже багатогранна сфера зараз, не тільки функціонально, виключаєш світло запалюєш, а поки запалюєш і аромат якось нас налаштовує".
"Це був такий потужний ривок іти та жити": історії двох родин з Маріуполя, які відновили власну справу в Запоріжжі
Свічки, які виготовила Наталя Вороновська. Фото: Суспільне Запоріжжя

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