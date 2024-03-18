Родини Кошель та Вороновські — переселенці з тимчасово окупованого Маріуполя на Донеччині. Обидві подружні пари мали власний бізнес у рідному місті, та з початком повномасштабної війни його довелося залишити. Втім, після евакуації до Запоріжжя, родини виграли гранти та відновили власні справи.

Історії двох родин дізнавалися кореспонденти Суспільного.

Родина Кошель

Анна та Сергій Кошель з Маріуполя. Фото: Суспільне Запоріжжя

Сергій та Анна Кошель — переселенці з Маріуполя, які евакуювалися до Запоріжжя. У рідному місті родина надавала послуги з ремонту сантехніки та електрики:

"Послуга сантехніка, електрика та чоловік на годину. Чоловік займався фізичною роботою, а я рекламою, маркетингом і такими справами. Інструменти всі залишились там, як з'ясувалося потім, вони всі згоріли і сюди ми приїхали без нічого", — розповіла Анна.

Анна Кошель. Фото: Суспільне Запоріжжя

За словами жінки, після евакуації родина мала пригнічений настрій, втім торік вирішили відновити власну справу в Запоріжжі:

"Взагалі, я нічим не могла займатися, бо стан був трошки такий розлагоджений, а чоловік пішов працювати на завод. І взагалі була такий депресивний стан у нас. Були думки, щоб відновити тут роботу у Запоріжжі".

Сергій Кошель ремонтує сантехніку. Фото: Суспільне Запоріжжя

Для цього сім'я взяла участь у двох грантових програмах від Маріупольської школи підприємництва та урядової — "єРобота", де вибороли 60 та 110 тисяч гривень для бізнесу — на них закупили необхідні інструменти, матеріали, створили сайт та запустили рекламу:

"Одна з умов, щоб отримати цей грант — створення робочого місця. І ми створили робоче місце, взяли жінку на роботу. Вона займається обробкою замовлень", — поділився Сергій.

Сергій Кошель. Фото: Суспільне Запоріжжя

Нині родина продовжує надавати послуги з ремонту сантехніки та електрики. І це має попит, розповів Сергій:

"Я виїжджаю на місце, якщо треба оглядаю щось, закупівля якихось там от сантехніки, товарів і монтаж-демонтаж сантехніки. Ремонт сантехніки, електрики, поличку повісити — це теж така потрібна справа. Люди часто дзвонять по цьому. Хтось немає інструменту, хтось часу, хтось навичків".

Родина Вороновських

Наталя та Максим Вороновські з Маріуполя. Фото: Суспільне Запоріжжя

Ще одна родина, яка евакуювалася з Маріуполя до Запоріжжя та відновила тут власну справу — Наталя та Максим Вороновські. До повномасштабного вторгнення жінка надавала послуги з дизайну інтер'єру, а чоловік робив меблі на замовлення. У січні 2022 року сім'я відкрила власну студію інтер'єру, проте під час війни її зруйнували:

"Це велика біль, з якою ти не знаєш, що далі робити. В тебе були ще тиждень тому плани, цілі і це все розписано. Всі гроші вкладені, три кредити і далі що?", — поділилася Наталя.

Родина Вороновських у відновленій студії дизайну в Запоріжжі. Фото: Суспільне Запоріжжя

У Запоріжжі подружня пара створила нову студію з дизайну інтер'єру. Разом із дружиною пліч-о-пліч працює і її чоловік Максим. У Маріуполі він мав два цехи з виробництва меблів, у Запоріжжі ж відновив один:

"Перші місяці дуже було складно, потім потроху почали. Наші клієнти постійні також є, з якими ми працювали і до війни, і зараз тепер працюємо".

Максим Вороновський у цеху з виготовлення меблів. Фото: Суспільне Запоріжжя

Максим Вороновський за роботою. Фото: Суспільне Запоріжжя

Втім на досягнутому подружжя не зупинилося — Наталя розпочала власну справу зі свічковарства — завдяки гранту від Естонської ради біженців в Україні:

"Цей грант мені потрібен був і участь не тільки, як його взяти, так і оцей емоційний шлях пройти. Я його виграла, я дуже пишаюсь собою. Дуже рада, адже це був такий потужний ривок іти та жити, творити далі", — зізналася Наталя.

Наталя Вороновська поряд зі свічками власного виробництва. Фото: Суспільне Запоріжжя

Свічки, створені Наталею Вороновською. Фото: Суспільне Запоріжжя

Тепер жінка надає не лише послуги дизайнера інтер'єру, а й продає власноруч створені парфумовані свічки:

"Я всі свої навички, як дизайнер взяла і перенесла. Занурившись у світ свічок, я побачила, що це дуже багатогранна сфера зараз, не тільки функціонально, виключаєш світло запалюєш, а поки запалюєш і аромат якось нас налаштовує".

Свічки, які виготовила Наталя Вороновська. Фото: Суспільне Запоріжжя

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