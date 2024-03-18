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Псевдоправоохоронцю з Чорнобаївки на Херсонщині повідомили про підозру у колабораціонізмі
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Псевдоправоохоронцю з Чорнобаївки на Херсонщині повідомили про підозру у колабораціонізмі

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Херсонщина, колабораціонізм, прокуратура
. Ілюстративне фото: Depositphotos.com

Жителю Чорнобаївки Херсонської області заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 39-річний підозрюваний у червні 2022 року обійняв посаду т.в.о. інспектора батальйону патрульно-постової служби у створеному окупаційною владою правоохоронному органі "ГУ МВС Херсонської області".

Чоловік охороняв громадський порядок, своєю діяльністю сприяв становленню окупаційного режиму на території області. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також в прокуратурі повідомили, що депутату Новокаховської міськради Херсонської області заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

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