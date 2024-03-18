Жителю Чорнобаївки Херсонської області заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності.
Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.
За даними слідства, 39-річний підозрюваний у червні 2022 року обійняв посаду т.в.о. інспектора батальйону патрульно-постової служби у створеному окупаційною владою правоохоронному органі "ГУ МВС Херсонської області".
Чоловік охороняв громадський порядок, своєю діяльністю сприяв становленню окупаційного режиму на території області. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також в прокуратурі повідомили, що депутату Новокаховської міськради Херсонської області заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.
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