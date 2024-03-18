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На Херсонщині хочуть запровадити приміські поїзди за двома маршрутами — Рада оборони
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На Херсонщині хочуть запровадити приміські поїзди за двома маршрутами — Рада оборони

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Херсон, потяги, Укрзалізниця
Потяг АТ "Укрзалізниця". Фото ілюстративне: "Укрзалізниця"/Facebook

На Херсонщині розглядають можливість запровадження на весняно-літній період приміських поїздів за двома маршрутами.

Про це у Telegram повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

Повідомляється, що це рішення прийняли під час засідання Ради оборони Херсонської області. Йдеться про маршрути Миколаїв - Херсон та Високопілля – Кривий Ріг. З цією пропозицією звернулися до керівництва Укрзалізниці.

Раніше волонтер команди "Безкоштовна евакуація. Херсон" Андрій Кісельов повідомив, що на правобережжі Херсонської області ситуація з евакуацією населення залишається складною через постійні обстріли.

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