На Херсонщині розглядають можливість запровадження на весняно-літній період приміських поїздів за двома маршрутами.

Про це у Telegram повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

Повідомляється, що це рішення прийняли під час засідання Ради оборони Херсонської області. Йдеться про маршрути Миколаїв - Херсон та Високопілля – Кривий Ріг. З цією пропозицією звернулися до керівництва Укрзалізниці.

Раніше волонтер команди "Безкоштовна евакуація. Херсон" Андрій Кісельов повідомив, що на правобережжі Херсонської області ситуація з евакуацією населення залишається складною через постійні обстріли.

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