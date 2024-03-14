Депутату Новокаховської міськради Херсонської області заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 37-річний підозрюваний у березні 2022 року добровільно обійняв посаду "головного спеціаліста відділу взаємодії зі ЗМІ" в окупаційному міністерстві сільського господарства та рибальства Херсонщини. У квітні того ж року чоловік очолив цей відділ.

"На псевдопосаді підозрюваний формував та розвивав підрозділ. Популяризував систему органів влади у галузі сільського господарства та рибальства на території Херсонщини, підконтрольних окупаційній владі", — йдеться у дописі.

Раніше в СБУ в Івано-Франківській області повідомили, що жительці окупованого Скадовська на Херсонщині слідчі Служби безпеки України заочно повідомили підозру у колабораціонізмі. Вона організовувала заходи на підтримку Росії, залучаючи неповнолітніх, зокрема, й свою доньку.