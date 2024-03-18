З 19 березня у Чернівцях впродовж двох діб обмежуватимуть водопостачання. Це пов'язано з аварією на водогоні. Воду подаватимуть три години за графіком.
Про це повідомили у Telegram водоканалу.
Який графік відімкнень
На більшості вулиць Чернівців води не буде:
- ▪️з 9:00 до 19:00 та з 22:00 19 березня до 7:00 20 березня,
- ▪️з 9:00 до 19:00 та з 22:00 20 березня до 7:00 21 березня.
У районі "Роша" водопостачання призупинять на дві доби з 09:00 19 березня до 7:00 21 березня.
Водночас у мікрорайонах Садгора", "Клокучка", "Калічанка" та на вулицях Магалянській, Кишинівській, Січових Стрільців воду подаватимуть у звичному режимі.
Чому не буде води
Водопостачання призупиняють через аварію на ділянці водогону "Дністер-Чернівці", якою вода надходить до резервуарів чистої води.
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