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У Чернівцях впродовж двох діб обмежуватимуть водопостачання через аварію на водогоні: який графік
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У Чернівцях впродовж двох діб обмежуватимуть водопостачання через аварію на водогоні: який графік

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У Чернівцях впродовж двох діб обмежуватимуть водопостачання через аварію на водогоні: який графік
. Світлина ілюстративна. Фото: Unsplash

З 19 березня у Чернівцях впродовж двох діб обмежуватимуть водопостачання. Це пов'язано з аварією на водогоні. Воду подаватимуть три години за графіком.

Про це повідомили у Telegram водоканалу.

Який графік відімкнень

На більшості вулиць Чернівців води не буде:

  • ▪️з 9:00 до 19:00 та з 22:00 19 березня до 7:00 20 березня,
  • ▪️з 9:00 до 19:00 та з 22:00 20 березня до 7:00 21 березня.

У районі "Роша" водопостачання призупинять на дві доби з 09:00 19 березня до 7:00 21 березня.

Водночас у мікрорайонах Садгора", "Клокучка", "Калічанка" та на вулицях Магалянській, Кишинівській, Січових Стрільців воду подаватимуть у звичному режимі.

Чому не буде води

Водопостачання призупиняють через аварію на ділянці водогону "Дністер-Чернівці", якою вода надходить до резервуарів чистої води.

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