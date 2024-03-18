В Україні заочно засудили колаборантів Антона Раскіна та Юлію Полуничеву, які укладали контракти з окупаційною владою РФ у Криму та забезпечували її псевдоустанови паливо-мастильними матеріалами.

Про це головне управління СБУ в АР Крим.

Зазначається, що йдеться про комерційного директора та бухгалтерку підприємства ТОВ "Фірма "ТЕС", яке займається оптовою торгівлею рідким та газоподібним паливом.

За даними слідства, у 2022 році Антон Раскін та Юлія Полуничева в рамках оборонного замовлення РФ уклали контракт на понад 5,7 млн рублів (2,4 млн гривень) з так званим кКримським лінійним управлінням МВС на транспорті.

Також колаборанти "співпрацювал"» з окупаційними адміністраціями в тимчасово окупованих регіонах Херсонської та Запорізької областей. Вони забезпечували паливом так звані міністерства, суди, виконавчі служби та інші установи, які фінансуються з бюджету Росії.

Їх визнано винними у колабораційній діяльності, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України). Раскіна та Полуничеву заочно засуджено до 4 років увʼязнення.

Через те, що засудженні перебувають за межами підконтрольної Україні території, на даний момент тривають комплексні заходи, аби знайти їх та притягнути до відповідальності.

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