НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Україна засудила до 15 років ув'язнення посадовця з Криму за держзраду та колабораціонізм
КРИМОКУПАЦІЯВторгнення Росії в УкраїнуКолабораціонізмДержзрадаРегіони

Україна засудила до 15 років ув'язнення посадовця з Криму за держзраду та колабораціонізм

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Посадовець-колаборант Олександр Черніков
"Начальник відділу технагляду управління ЖКГ" окупаційної адміністрації Херсону Олександр Черніков. Фото: зі сторінки Олександра Чернікова у соцмережах

Шевченківський районний суд Чернівців засудив до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна, окрім житла, за держзраду ч.2 ст.111 КК Українита колабораційну діяльністьч.5 ст.111-1 КК України "начальника відділу технагляду управління ЖКГ" окупаційної адміністрації міста Херсон, уродженця Криму Олександра Чернікова.

Про це йдеться у відповідному вироку суду від 12 березня.

Уродженець села Тургенєвка Бахчисарайського району Криму до окупації частини Херсонщини багато років був посадовцем у Херсоні, а навесні 2022 року перейшов на бік Росії.

"Він діяв задля зміцнення окупаційної влади в Херсоні і вів підривну діяльність проти України", – зазначається у рішенні суду.

Жодних обставин, які би пом’якшили покарання 62-річного кримчанина в суді не було встановлено, тому Черніков заочно отримав максимальний термін позбавлення волі. Наразі він перебуває у розшуку.

З 2006 по 2010 роки засуджений працював в інспекції з нагляду за станом житлового фонду при управлінні житлового господарства Херсонської міської ради, а згодом став директором ПП "Жилсервіс".

З 2014 року, коли Росія окупувала Крим, він очолював інспекцію ЖГК Херсонської міськради до її ліквідації у 2021 році. Також Черніков у 2014 році балотувався самовисуванцем на посаду міського голови Херсона, у 2015 році – до Херсонської міськради від партії "Наш край", у 2020 році — до Корабельної районної ради Херсона від Блоку Володимира Сальдо.

Підписуйтеся на новини Суспільне Крим у Telegram та у Facebook

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Мстислав Чернов, Оскар, 20 днів у Маріуполі
Disney перевипустить скорочену телеверсію "Оскар" з українським нагородженням Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Кримський адвокат Еміль Курбедінов
Справа Курбедінова: окупаційний суд викликав співробітника Центру "Е" Філатова і переніс судове засідання
Вибори в РФ
Парламентарі 20 країн зробили заяву щодо "виборів" президента РФ на ТОТ України
ФДБУ "Спеціальний льотний загін "Росія" Управління справами Президента РФ
Двом гендиректорам авіаційних підприємств РФ загрожує 9 років за незаконне переправлення до Криму
Кримськотатарський активіст Ленур (Абдуллах) Якубов
Кримськотатарський активіст Якубов вийшов на волю після 14 діб адмінарешту
На початок