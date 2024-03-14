Шевченківський районний суд Чернівців засудив до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна, окрім житла, за держзраду та колабораційну діяльність "начальника відділу технагляду управління ЖКГ" окупаційної адміністрації міста Херсон, уродженця Криму Олександра Чернікова.

Про це йдеться у відповідному вироку суду від 12 березня.

Уродженець села Тургенєвка Бахчисарайського району Криму до окупації частини Херсонщини багато років був посадовцем у Херсоні, а навесні 2022 року перейшов на бік Росії.

"Він діяв задля зміцнення окупаційної влади в Херсоні і вів підривну діяльність проти України", – зазначається у рішенні суду.

Жодних обставин, які би пом’якшили покарання 62-річного кримчанина в суді не було встановлено, тому Черніков заочно отримав максимальний термін позбавлення волі. Наразі він перебуває у розшуку.

З 2006 по 2010 роки засуджений працював в інспекції з нагляду за станом житлового фонду при управлінні житлового господарства Херсонської міської ради, а згодом став директором ПП "Жилсервіс".

З 2014 року, коли Росія окупувала Крим, він очолював інспекцію ЖГК Херсонської міськради до її ліквідації у 2021 році. Також Черніков у 2014 році балотувався самовисуванцем на посаду міського голови Херсона, у 2015 році – до Херсонської міськради від партії "Наш край", у 2020 році — до Корабельної районної ради Херсона від Блоку Володимира Сальдо.

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