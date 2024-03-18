Майже половина поляків негативно оцінює заяву Папи Франциска про "білий прапор"

Майже половина поляків негативно ставиться до слів Папи Римського Франциска про "білий прапор" для України і мирні переговори з Росією.

Про це свідчать результати опитування SW Research, повідомляє Польське радіо.

В опитуванні SW Research нагадали, що "Папа Франциск сказав, що Україна повинна показати мужність "білого прапора" і піти на мирні переговори з РФ". Учасникам опитування поставили запитання: "Як Ви оцінюєте слова Папи?".

Згідно з опитуванням, 49,7% респондентів оцінило слова понтифіка негативно, а 17,7% анкетованих — позитивно. Ще 21,3% анкетованих не мало думки з цього приводу.

Негативне ставлення до слів Папи частіше висловили чоловіки (56%), аніж жінки (44%). Водночас зазначають, що частіше на загал слова Папи негативно оцінюють поляки, котрі мають вищу освіту (55%), а також жителі міст із населенням понад 500 тисяч.

Що відомо про слова Понтифіка про "білий прапор"

9 березня в інтерв'ю RSI Папа Римський Франциск заявив, що тим, хто "зазнає поразки", "потрібно мати сміливість вести переговори". Понтифік закликав до перемовин та зазначив, що "сильніший той, хто має відвагу білого прапора".

У Ватикані пізніше пояснили, що папа Франциск використав образ білого прапора, оскільки його запропонував інтерв'юер. Понтифік (як наголосив офіційний представник Ватикану Маттео Бруні) мав на увазі перемир'я, а не капітуляцію.

Слова Папи Римського викликали різку реакцію як в Україні, так і в країнах Європи. Глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що прапор країни синьо-жовтий та інших прапорів вона не підійматиме. Він також застеріг Ватикан від "повторення історичних помилок" та закликав допомогти Україні.

Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук заявив, що Україна "поранена, але не підкорена" і "нікому й на думку не спадає здатися, навіть там, де сьогодні йдуть бойові дії".