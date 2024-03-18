НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Чернівцях прощатимуться з ексголовою Закарпатської та Луганської адміністрацій Геннадієм Москалем
ДЕПУТАТСМЕРТЬПОЛІТИКАРегіони

У Чернівцях прощатимуться з ексголовою Закарпатської та Луганської адміністрацій Геннадієм Москалем

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Чернівцях прощатимуться з ексголовою Закарпатської та Луганської адміністрацій Геннадієм Москалем
Ексголова Закарпатської та Луганської адміністрацій Геннадій Москаль. Фото: УНІАН

У Чернівцях у вівторок, 19 березня, прощатимуться з ексголовою Закарпатської та Луганської адміністрацій Геннадієм Москалем.

Про це Суспільному повідомив директор департаменту стратегічних комунікацій, національностей та релігій Закарпатської ОВА Роман Молдавчук.

Прощання з Геннадієм Москалем відбудеться о 13.00 на центральному кладовищі у місті Чернівці за адресою: вулиця Героїв Майдану, 159 а.

Український політик помер вранці 17 березня у віці 73 роки після важкої хвороби.

Що відомо про Геннадія Москаля

Геннадій Москаль народився 11 грудня 1950 року у селі Задубрівка Чернівецької області.

Відомим став завдяки боротьбі проти злочинних угруповань в Криму у 1997-2000 роках — тоді він очолював міліцію півострова й одночасно був заступником міністра внутрішніх справ. З 2000 року працював заступником Міністра внутрішніх справ України — начальником управління МВС України у Дніпропетровській області.

У 2001 році президент Леонід Кучма призначив Геннадія Москаля головою Закарпатської ОДА на місце Віктора Балоги. Був соратником президентів Петра Порошенка та Віктора Ющенка, а також виступав із критикою політики Володимира Зеленського.

З лютого 2005 року — заступник міністра внутрішніх справ України — начальник кримінальної міліції. Працював під керівництвом глави МВС Юрія Луценка, за каденції якого пішов у відставку. Того ж дня його було призначено головою Луганської обласної державної адміністрації, де він пропрацював близько пів року.

9 січня 2007 року указом президента було призначено заступником голови Служби безпеки України. Восени того ж року на дострокових парламентських виборах став народним депутатом України від блоку "Наша Україна — Народна самооборона".

Чоловік був начальником ГУ МВС України в Криму. Згодом став представником президента України в АРК. У 2009 році відмовився знову бути начальником кримського ГУ МВС та склав повноваження в Криму.

Указом колишнього президента України Петра Порошенка №736 від 18 вересня 2014 року Геннадія Москаля було призначено головою Луганської облдержадміністрації.

З 15 липня 2015 року Геннадій Москаль очолив Закарпатську ОДА. Працював до квітня 2019 року. Після другого туру президентських виборів Геннадій Москаль подав у відставку. У червні 2019 року президент Володимир Зеленський звільнив Москаля та ще 14 голів ОДА.

Геннадій Москаль нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ та ІІ ступенів та іменною вогнепальною зброєю. Має звання заслуженого юриста України.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
Уряд виділив додаткові 5 млрд гривень на закупівлю дронів для Сил оборони — Шмигаль
Уряд виділив додаткові 5 млрд гривень на закупівлю дронів для Сил оборони — Шмигаль

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
Аскад Ашурбеков звернувся до Верховної Ради з проханням не допустити розпуск облради
Депутат Запорізької облради звернувся до Верховної Ради з проханням не допустити розпуск представницького органу регіону
Після важкої хвороби помер ексголова Закарпатської та Луганської адміністрацій Геннадій Москаль
Після важкої хвороби помер ексголова Закарпатської та Луганської адміністрацій Геннадій Москаль
Стефанчук про поїздки депутатів за кордон, бронювання та стосунки з опозицією
Стефанчук про поїздки депутатів за кордон, бронювання та стосунки з опозицією. СУСПІЛЬНЕ | ІНТЕРВ'Ю
&quot;Ексслуга&quot; Тищенко побудував в Ужгороді бізнес-імперію — розслідування УП
"Ексслуга" Тищенко побудував в Ужгороді бізнес-імперію — розслідування УП
На початок