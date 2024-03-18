У Чернівцях у вівторок, 19 березня, прощатимуться з ексголовою Закарпатської та Луганської адміністрацій Геннадієм Москалем.

Про це Суспільному повідомив директор департаменту стратегічних комунікацій, національностей та релігій Закарпатської ОВА Роман Молдавчук.

Прощання з Геннадієм Москалем відбудеться о 13.00 на центральному кладовищі у місті Чернівці за адресою: вулиця Героїв Майдану, 159 а.

Український політик помер вранці 17 березня у віці 73 роки після важкої хвороби.

Що відомо про Геннадія Москаля

Геннадій Москаль народився 11 грудня 1950 року у селі Задубрівка Чернівецької області.

Відомим став завдяки боротьбі проти злочинних угруповань в Криму у 1997-2000 роках — тоді він очолював міліцію півострова й одночасно був заступником міністра внутрішніх справ. З 2000 року працював заступником Міністра внутрішніх справ України — начальником управління МВС України у Дніпропетровській області.

У 2001 році президент Леонід Кучма призначив Геннадія Москаля головою Закарпатської ОДА на місце Віктора Балоги. Був соратником президентів Петра Порошенка та Віктора Ющенка, а також виступав із критикою політики Володимира Зеленського.

З лютого 2005 року — заступник міністра внутрішніх справ України — начальник кримінальної міліції. Працював під керівництвом глави МВС Юрія Луценка, за каденції якого пішов у відставку. Того ж дня його було призначено головою Луганської обласної державної адміністрації, де він пропрацював близько пів року.

9 січня 2007 року указом президента було призначено заступником голови Служби безпеки України. Восени того ж року на дострокових парламентських виборах став народним депутатом України від блоку "Наша Україна — Народна самооборона".

Чоловік був начальником ГУ МВС України в Криму. Згодом став представником президента України в АРК. У 2009 році відмовився знову бути начальником кримського ГУ МВС та склав повноваження в Криму.

Указом колишнього президента України Петра Порошенка №736 від 18 вересня 2014 року Геннадія Москаля було призначено головою Луганської облдержадміністрації.

З 15 липня 2015 року Геннадій Москаль очолив Закарпатську ОДА. Працював до квітня 2019 року. Після другого туру президентських виборів Геннадій Москаль подав у відставку. У червні 2019 року президент Володимир Зеленський звільнив Москаля та ще 14 голів ОДА.

Геннадій Москаль нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ та ІІ ступенів та іменною вогнепальною зброєю. Має звання заслуженого юриста України.

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