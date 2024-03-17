У віці 73 роки помер колишній голова Закарпатської та Луганської ОДА Геннадій Москаль. Сталося це вранці 17 березня. Він помер після важкої хвороби.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці нардеп від "Європейської солідарності" Микола Княжицький.

"Він займав багато державних посад, був справжнім патріотом і людиною талановитою. Під час Революції Гідності саме Геннадій Геннадійович попереджав журналістів Еспресо про плановані напади на новостворений канал Майдану, а згодом оприлюднив плани влади Януковича на знищення Еспресо, 5 каналу та інших патріотичних медіа", — йдеться у публікації.

Як повідомили на Facebook-сторінці Закарпатської ОВА, чиновник очолював Закарпатську (двічі) та Луганську обласні державні адміністрації. Також працював заступником міністра внутрішніх справ України, заступником голови СБУ, був народним депутатом VI та VII скликань.

"Тепер ніхто не скаже, що на схід України Київ призначає керувати "бендерівців". Навпаки — самих лише Москалів", — написав у Facebook Геннадій Москаль 18 вересня 2014 року.

Чоловік був начальником ГУ МВС України в Криму та одночасно заступником глави МВС України. Згодом став представником президента України в АРК. У 2009 році відмовився знову бути начальником кримського ГУ МВС та склав повноваження в Криму.

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