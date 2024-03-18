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На Херсонщині за колабораціонізм судитимуть окупаційного "голову Улянівської сільради"
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На Херсонщині за колабораціонізм судитимуть окупаційного "голову Улянівської сільради"

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Житель тимчасово окупованого Скадовська Херсонської області отримає покарання за колабораційну діяльність та сприяння російській армії.

Про це в Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, з 2022 року підозрюваний обіймав посаду "голови Улянівської сільської ради Скадовського муніципального округу". Чоловік надавав всебічну допомогу окупаційній адміністрації, підтримував окупаційні збройні сили та займався російською паспортизацією місцевого населення.

Підозру у колабораційній діяльності правоохоронці йому оголосили 15 лютого. За інкримінованою статтею, "Улянівському сільському голові" загрожує до 10 років ув'язнення.

Також в прокуратурі повідомили, що депутату Новокаховської міськради Херсонської області заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

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