18 березня у Чагорській громаді прощаються з військовим Макаром Цурцуманом, який загинув на російсько-українській війні.

Про це на сторінці обласної адміністрації у Facebook.

Із солдатом Макаром Цурцуманом, який служив у військовій частині А0284, прощаються о 10:00 у селі Чагор. Чоловік був снайпером. Загинув 14 березня у Дніпропетровській області, повідомили на сторінці Чагорської громади у Facebook. Йому було 38 років.

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