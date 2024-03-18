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"Було багато диму, дітей виносили у ковдрах": жителі п`ятиповерхівки у Кривому Розі, на яку впали уламки "шахедів"
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"Було багато диму, дітей виносили у ковдрах": жителі п`ятиповерхівки у Кривому Розі, на яку впали уламки "шахедів"

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дах, будинок, дрони, "шахеди"
Пошкоджений внаслідок падіння уламків "шахедів" дах п`ятиповерхівки у Кривому Розі. Фото: Суспільне Дніпро

Пізно ввечері 17 березня через падіння уламків збитих "шахедів" сталася пожежа у п`ятиповерхівці в Кривому Розі.

Мешканка будинку Лариса розповіла Суспільному: було страшно, адже частини дронів могли у будь-який момент вибухнути. У момент падіння уламків жінка перебувала у квартирі зі своїм онуком, якому чотири з половиною років.

"Було багато диму, дітей виносили у ковдрах": жителі п`ятиповерхівки у Кривому Розі, на яку впали уламки "шахедів"
Пошкоджений внаслідок падіння уламків дронів дах будинку. Фото: Суспільне Дніпро

"Дитина злякалася, його трусило. Заспокоювали. Усе було задимлено, було багато диму, виносили дітей у ковдрах. Сусіди кричали, щоб усі виходили з квартир і відходили подалі від будинку", — розповіла Лариса.

Її квартира, каже вона, не пошкоджена, а ось сусідній під`їзд зачепило.

"Було багато диму, дітей виносили у ковдрах": жителі п`ятиповерхівки у Кривому Розі, на яку впали уламки "шахедів"
Пошкоджений дах будинку, на який впала бойова частина дрону. Фото: Суспільне Дніпро

Надія Снісаренко була вдома з чоловіком й дитиною. Розповідає, сина вклали спати, а самі дивилися телевізор, аж раптом побачили за вікном яскравий спалах.

"Воно як почало стріляти, ми дитину вхопили і побігли в коридор. Воно бахкало так, що у нас дрижали вікна. Минуло хвилини п`ятнадцать і до нас постукала у двері поліція, сказали, щоб виходили з будинку. Ми схопили документи, дитину і домашніх тварин, вибігли на двір. Питаємо: що сталося? Кажуть: бойова частина у третьому під`їзді", — сказала мешканка будинку.

"Було багато диму, дітей виносили у ковдрах": жителі п`ятиповерхівки у Кривому Розі, на яку впали уламки "шахедів"
Надія Снісаренко. Фото: Суспільне Дніпро

За словами майстрині "Житлосервісу" Лариси Нестеренко, вранці 18 березня працівники провели обстеження будинку, вставили вибиті вікна.

"Було багато диму, дітей виносили у ковдрах": жителі п`ятиповерхівки у Кривому Розі, на яку впали уламки "шахедів"
Каналізаційна труба, яка поплавилася. Фото: Суспільне Дніпро

"Каналізаційна труба повністю поплавилася з п`ятого по перший поверх. У підвальному приміщенні сталася пожежа, її загасили. Були вибиті пластикові вікна, вже їх вставили. Зараз працюємо над відновленням покрівлі", — сказала вона.

Як зазначив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул, вибухова частина "шахеда" пробила дах у під'їзді, а не у квартирах. Його тимчасово закриють тарпауліном, щоб не потрапляв дощ. Згодом відремонтують повністю.

Мешканці сусідньої з пробитим дахом квартири, яка постраждала, отримають від міста грошову допомогу, додав посадовець.

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