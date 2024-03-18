Армія РФ атакувала Херсон: горіли кімнати та балкони житлового будинку

Вночі 18 березня російські військові обстріляли один з мікрорайонів Херсона.

Про це у Facebook повідомило Головне управління ДСНС України в Херсонській області.

Повідомляється, що після влучання боєприпасу загорілись балкони та кімнати у квартирах п’ятиповерхового будинку.

Попри повторні удари армії РФ, рятувальники ліквідували загоряння. До гасіння залучили три одиниці техніки та 13 співробітників.

Раніше в ОВА повідомили, що у селі Львове Херсонської області військові РФ скинули з дрона вибухівку. Поранений 43-річний чоловік, його ушпиталили.

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