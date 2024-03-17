НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Світловодська громада на Кіровоградщині під ударом безпілотників — міський голова
ДронВторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиРегіони

Світловодська громада на Кіровоградщині під ударом безпілотників — міський голова

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Світловодська громада на Кіровоградщині під ударом безпілотників — міський голова
. Фото ілюстративне: Telegram/Сили оборони півдня України

Світловодська громада Кіровоградської області під ударом дронів російської армії.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова громади Андрій Маліцький.

"Світловодщина під ударом БпЛА. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укритті і тримайтесь подалі від вікон. Нагадую про "режим тиші" в соцмережах".

Повітряна тривога в Кіровоградській області триває з 22:26. Від її початку Повітряні Сили ЗСУ попереджали про рух дронів в напрямку Кіровоградщини.

О 22:27 було повідомлення про рух ударних БпЛА у напрямку Кіровоградської області. О 22:59 про російські БпЛА на Кіровоградщині, що рухаються на Полтавщину.

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
Київський метрополітен укладав багатомільйонні контракти з фірмами з оточення Брагінського
"Київський метрополітен" укладав контракти на сотні мільйонів гривень з оточенням екскерівника Брагінського — ЗМІ
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
Внаслідок нічної дронової атаки на Кіровоградщині пошкоджені 34 будинки
"Я лягла на дитину, щоб її не вбило". Внаслідок нічної дронової атаки на Кіровоградщині пошкоджені 34 будинки
Ужгород 18.03.2024 р.
Млинці за дрони: в Ужгороді провели благодійний ярмарок "Міні-палачінта"
Фото: Ольга Галіцина/Cуспільне Чернівці
Після відео Суспільного закрили збір на 900 тисяч гривень, щоб погасити борг отця Гасинця на дрони
Прикордонники збили 10 fpv-дронів на Запорізькому напрямку
На Запорізькому напрямку знешкодили понад 10 дронів армії РФ
На початок