Світловодська громада Кіровоградської області під ударом дронів російської армії.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова громади Андрій Маліцький.

"Світловодщина під ударом БпЛА. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укритті і тримайтесь подалі від вікон. Нагадую про "режим тиші" в соцмережах".

Повітряна тривога в Кіровоградській області триває з 22:26. Від її початку Повітряні Сили ЗСУ попереджали про рух дронів в напрямку Кіровоградщини.

О 22:27 було повідомлення про рух ударних БпЛА у напрямку Кіровоградської області. О 22:59 про російські БпЛА на Кіровоградщині, що рухаються на Полтавщину.