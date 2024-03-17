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Поранений внаслідок атаки дроном чоловік у Львовому на Херсонщині в лікарні у тяжкому стані — ОВА
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Поранений внаслідок атаки дроном чоловік у Львовому на Херсонщині в лікарні у тяжкому стані — ОВА

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Поранений внаслідок атаки дроном чоловік у Львовому на Херсонщині в лікарні у тяжкому стані — ОВА
. Ілюстративне фото: поліція Херсонської області/Telegram

Поранений чоловік внаслідок скиду вибухівки з дрона армії РФ у селі Львове Херсонської області перебуває в лікарні у тяжкому стані.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков.

За його словами, військові РФ влаштували полювання на цю людину: чотири вибухівки скинула саме на чоловіка.

"Чомусь вони вирішили, що чоловіка необхідно вбити. Він дивом залишився живим, його евакуювали з місця події. Але обстрілюють військові армії РФ цей населений пункт не тільки дронами", — розповів Толоконніков.

Також керівник пресофісу ОВА повідомив, що вдень (17 березня — ред.) під російською атакою також перебували Червоний маяк та Золота Балка.

"Російські дрони також долітали й до Нововоронцовки. Є руйнування будівель та бізнесу. У Херсоні — транспортне депо. Загиблих та поранених немає. Але бачимо, що РФ руйнує все, що забезпечує життя людей", — каже посадовець.

Толоконніков розповів, що Берислав постійно перебуває під атакою. Кількість КАБів зменшилась, натомість скидають вибухівку з мавіків та FPV-дронів.

Раніше в ОВА повідомили, що у селі Львове Херсонської області військові РФ скинули з дрона вибухівку. Поранений 43-річний чоловік, його ушпиталили.

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