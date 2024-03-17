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Коли Україна вступить у Євросоюз. Особиста думка посолки ЄС в Україні Матернової
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Коли Україна вступить у Євросоюз. Особиста думка посолки ЄС в Україні Матернової

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Посолка Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова під час інтерв'ю Суспільному, 9 листопада 2023 року. Фото: Суспільне

Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова висловила сподівання, що наша держава може стати повноправним членом ЄС до кінця 2030 року. На її думку, такий часовий термін для вступу виглядає цілком "реалістичним".

Так Катаріна Матернова відповіла на запитання, чи не змінився її торішній прогноз щодо терміну до 2030-го. Про це вона сказала в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Насправді ні. Не змінився (щодо прогнозу — ред.). Я пам'ятаю про нашу розмову. Це було ще до рішення Європейської ради про переговори з Україною. Я впевнена, що це реалістичні часові рамки", — підтвердила дипломатка.

Водночас Матернова висловила думку, що "безумовно, наступний період буде цікавим".

Що відомо про вступ України в ЄС

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня 2022 року надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в державі проведуть низку важливих реформ. На думку ЄК, Київ чітко продемонстрував прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала Урсула фон дер Ляєн.

"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:

  • реформа Конституційного суду;
  • продовження судової реформи;
  • антикорупція, включно з призначенням керівника САП;
  • боротьба з відмиванням коштів;
  • втілення антиолігархічного закону;
  • узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;
  • зміна законодавства про нацменшини.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня 2023-го повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.

7 листопада "Радіо Свобода", посилаючись на звіт ЄК щодо України, поінформувала, що Європейська комісія вважає повністю завершеними чотири з семи рекомендацій.

8 листопада Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Рамки переговорів ухвалять у березні 2024 року.

Згодом Єврокомісія оприлюднила повний розгляд висновків, які були внесені в щорічну доповідь 2023 року щодо розширення в контексті ЄС подання української заявки на членство в Європейському союзі.

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