На території Курської та Бєлгородської областей ведуться бої — Юсов

На території Курської та Бєлгородської області Росії, куди увійшли легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус (РДК) та "Сибірській батальйон", ведуться бої.

Про це у коментарі Суспільному повідомив представник ГУР Андрій Юсов.

"За нашими даними, на Курщині та Бєлгородщині ведуться активні бойові дії", — сказав він.

Раніше в РДК повідомили, що їм вдалося просунувся на кілька десятків кілометрів вглиб території РФ, а також взяти у полон російських військових.

Начальник штабу РДК Олександр "Фортуні" заявив, що операція готувалася кілька місяців, у боях беруть участь загони, які повернулися з авдіївського фронту.

За його словами, підрозділ просунувся "на кілька десятків кілометрів" углиб російської території та взяв полонених. Водночас Олександр відмовився називати їхнє число, але заявив, що "вони передані українській стороні для поповнення обмінного фонду".

РДК анонсував нові рейди на російську територію: "Ми маємо велику кількість різних сценаріїв різною мірою готовності".

За словами Олександра, у РДК немає втрат у Бєлгородській області, а "з боку Росії втрати є і в живій силі, і в техніці, але про конкретні цифри говоритимемо пізніше".

У коментарі Суспільному "Фортуна" заявив, що наразі підрозділи російських добровольців ведуть наступальні дії на території двох регіонів РФ (Бєлгородська та Курська області).

12 березня у легіоні "Свобода Росії", заявили, що ЛРС, РДК та "Сибірській батальйон" перетнули кордон і зайшли на територію Грайворонського району Бєлгородської області, а також на територію Курської області.