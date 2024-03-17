В Івано-Франківську приблизно сотня людей вийшла на мирну акцію, щоб підтримати військовополонених. На початку заходу вони перед Франківським драмтеатром виконали гімн України, пізніше вишикувалися уздовж вулиці Незалежності, повідомила кореспондентка Суспільного з місця події.

Поблизу Франківського драмтеатру зібралися понад 100 людей, аби нагати суспільству про військових, які перебувають у російському полоні. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Учасниця акції Марія Стасишин розповідає: вона — сестра оборонця Маріуполя, який 22 місяці перебуває в російському полоні. Дівчина каже: востаннє спілкувалася з братом 15 квітня 2022 року. Пізніше інформацію про нього дізнавалася від звільнених з неволі.

Акція "Не мовчи" Полон вбиває!", 17 березня 2024 року, Івано-Франківськ. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Усе, що ми знаємо, — це де він перебував у полоні станом на червень 2023 року. Зараз звільнені з неволі кажуть, що брата не бачили й не можуть мені сказати про його місце утримання і стан здоров’я. Тому ми виходимо щонеділі на ці акції, щоб світ, суспільство почули нас, аби не забували, що наші рідні в полоні", — говорить Марія Стасишин.

Акція "Не мовчи" Полон вбиває!", 17 березня 2024 року, Івано-Франківськ. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Участь в акції взяла й Лариса Яростюк — мама військовослужбовця 10 окремої гірсько-штурмової бригади, який 21 місяць тому зник безвісти під час бою. Жінка розповідає, що до того її син воював три місяці. Аби захищати Україну, він повернувся з-за кордону.

Акція "Не мовчи" Полон вбиває!", 17 березня 2024 року, Івано-Франківськ. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Він зник ще з 15 військовими в один день і про жодного звістки немає. Нічого не знаю, але вірю, що син живий, і чекаю на нього щодня. Я майже ніколи не пропускаю такі акції. Виходимо, щоб влада й інші люди не забували про нас. А ще мені так спокійніше. Приїде син і спитає: "Мамо, що ти робила, ти хоч не забула про мене?" А я скажу, що не забула", — говорить Лариса Яростюк.

Акція "Не мовчи" Полон вбиває!", 17 березня 2024 року, Івано-Франківськ. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Франківка Мар’яна Турів, яка також прийшла до Франківського драмтеатру, каже: у неї немає родичів у російському полоні, однак вона відвідує такі акції, аби привернути увагу до полонених українських бійців.

Акція "Не мовчи" Полон вбиває!", 17 березня 2024 року, Івано-Франківськ. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Це — важливо, незважаючи, чи є в нас родичі в полоні, чи ні. Ми маємо пам’ятати, бо це — проблема всіх українців. На плакаті, який принесла зі собою, я написала "Не мовчи! Полон вбиває!", бо умови, в яких перебувають полонені — це і тортури, і голод. Що довше військові перебувають у неволі, то більше ризиків для їхнього життя і здоров’я", — говорить Мар’яна Турів.

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