У день другої річниці повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну рідні полонених з "Азовсталі" провели в Івано-Франківську 23 мирну акцію. Учасники прийшли з плакатами на площу біля ратуші, аби нагадати про тих, хто досі залишається в російському полоні, розповіла кореспондентка Суспільного з місця події.

Катерина Галюк разом із дочкою тримає плакат із фотографією свого чоловіка, морського піхотинця. Жінка чекає на його повернення з полону 21 місяць.

Катерина Галюк разом із дочкою. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Ми не втрачаємо надію, бо знаємо, що він там тримається, він — воїн, він — справедливий. І я вірю що чоловік повернеться, і ми продовжимо своє життя з чистого аркуша. Дитина росте, кожен день питає про тата, чому немає зв'язку, чому він не повертається? Віримо, що наше диво скоро трапиться і ми почуємо довгоочікувані слова: я — вдома", — каже Катерина Галюк.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Під час 23 мирної акції рідні військовополонених відпускали у небо кульки. На білих — написали міста-герої України, а сині та жовті символізували державний прапор, розповіла організаторка події Ірина Іванова. Син жінки — теж у неволі.

Організаторка події Ірина Іванова. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Ми міняємо локації, бо хочемо, щоб більше людей приходили, щоб кожен ставав голосом полоненого. Якщо про них не говорити, люди байдужіють. Вони звикають до спокою, і дякувати Господу, що в нас — спокій, тому що війна — це страшне. А ми хочемо, щоб люди розуміли, що найсильніші воїни зараз — в полоні. І ми про них нічого не знаємо. Це — страшна невідомість", — говорить Ірина Іванова.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Свій другий день народження відзначає у полоні син Зоряни Лагай. Бійцю виповнилося 22 роки.

Матір військовополоненого Зоряни Лагай. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Ми нічого не знаємо про своїх рідних. Мусимо говорити, кричати, не даємо забути, розумієте, тому що хлопці зробили неможливе. Тепер ми маємо виходити й битися за них", — говорить Зоряна Лагай.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Серед учасників акції — й Костянтин Бобрик, який з 25 лютого 2022 року боронив Маріуполь. Чоловік отримав численні поранення, лікувався у госпіталі на "Азовсталі", 17 травня вийшов із заводу у російський полон.

Учасників акції, колишній військовополонений Костянтин Бобрик. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Десять років ворог знищує наші міста і села. Йому байдуже, він просто нас не вважає людьми. Він каже, що нема такої нації. Нема для них, а для нас нема їх. Ми будемо їх бити й знищувати, як вони знищували гарнізон Маріуполя ", — каже Костянтин Бобрик.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Акція завершилася молитвою українського націоналіста.

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