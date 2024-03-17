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Чехія почала розшукувати боєприпаси для України незадовго до повномасштабного вторгнення — WSJ
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Чехія почала розшукувати боєприпаси для України незадовго до повномасштабного вторгнення — WSJ

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Чехія почала розшукувати боєприпаси для України незадовго до повномасштабного вторгнення — WSJ
. Фото: Getty Images

Ініціатива Чехії щодо постачання Україні снарядів із третіх країн розпочалася незадовго до повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на чеських урядовців.

Зазначається, що головною метою Чехії було обійти бюрократію НАТО та Європейського Союзу.

"Офіційні особи не говорять про те, звідки надходять снаряди, але кажуть, що серед постачальників є деякі союзники Росії. На противагу цьому, за словами західних чиновників, аналогічні прохання США і західноєвропейських країн до потенційних постачальників в Африці, Азії та Латинській Америці були відхилені", — пише WSJ.

У виданні із посиланням на військових аналітиків також зазначають, що Україні потрібно до 200 тисяч снарядів різного калібру щомісяця, щоб відбити потенційний новий наступ РФ.

"Чеська ініціатива допоможе Україні стабілізувати фронт і відновити перевагу", — заявив колишній керівник виконавчого апарату міністерства оборони Німеччини Ніко Ланге.

Що відомо про чеську ініціативу про постачання Україні снарядів із третіх країн

Раніше президент Чехії Петр Павел у лютому заявив, що Прага знайшла 800 тисяч артснарядів, які могла б доставити в Україну. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

"Ми знайшли півмільйона снарядів калібру 155 міліметрів, і ще 300 тисяч снарядів калібру 122 міліметри, які ми зможемо переправити (в Україну — ред.), — зазначив президент.

Вже на початку березня Петр Павел повідомив, що союзники України вже зібрали всі необхідні кошти для закупівлі артилерійських боєприпасів для української армії. За його словами, у програмі закупівель взяли участь 18 країн. Він не оголошував суми, виділеної європейськими державами, уточнивши, що збір закрила Норвегія 7 березня.

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