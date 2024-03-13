Боєприпаси, закуплені в країнах, що не входять до ЄС, з ініціативи Чехії, можуть потрапити в Україну вже в червні.

Про це заявив радник прем'єр-міністра Чехії з національної безпеки Томаш Пояр, повідомляє Euractiv.

"Обіцяні гроші мають надійти, і контракти мають бути укладені. Коли контракт буде укладено, знадобиться кілька тижнів, щоб доставити їх (боєприпаси) в Україну. З червня поставки можуть початися", — заявив він.

Пояр відмовився розкрити походження боєприпасів, заявивши, що ініціатива шукає боєприпаси по всьому світу, "де вони доступні за розумною ціною та розумної якості".

Координатори ініціативи очікують, що Росія спробує зірвати поставки боєприпасів в Україну, тому всі інші деталі намагаються тримати в секреті.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала 12 березня на конференції до 25-річчя членства Чехії в НАТО заявив, що закупівля 300 000 патронів була підтверджена, і ще 200 000 були обіцяні. Мета – поставити боєприпаси в Україну цього року.

"Мета нашої ініціативи — отримати боєприпаси на світових ринках, організувати фінансування та координувати доставку в Україну. Я не хочу обіцяти неможливого, тому що навіть в ідеальній ситуації знадобляться місяці, щоб успішно доставити матеріал на передову, де він найбільше потрібен", — сказав Фіала.

Раніше президент Чехії Петр Павел повідомив про початок постачання снарядів для України. Йдеться про 800 тисяч боєприпасів, які можуть бути передані Україні у "найближчі тижні".

Що відомо про чеську ініціативу про постачання Україні снарядів із третіх країн

Раніше президент Чехії Петр Павел у лютому заявив, що Прага знайшла 800 тисяч артснарядів, які могла б доставити в Україну. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

"Ми знайшли півмільйона снарядів калібру 155 міліметрів, і ще 300 тисяч снарядів калібру 122 міліметри, які ми зможемо переправити (в Україну — ред.), — зазначив президент.

Вже на початку березня Петр Павел повідомив, що союзники України вже зібрали всі необхідні кошти для закупівлі артилерійських боєприпасів для української армії. За його словами, у програмі закупівель взяли участь 18 країн. Він не оголошував суми, виділеної європейськими державами, уточнивши, що збір закрила Норвегія 7 березня.